防維多利亞女王王冠出境 英政府下禁令

為預防1840年維多利亞女王結婚時所戴、鑲有藍寶石和鑽石的王冠被出售到海外，英國文化部下達暫時禁止外銷令，以保護珍貴的文化資產流到國外。

這個寬11.5公分的王冠是維多利亞女王的夫婿艾伯特親王特別為女王所設計，上面鑲有11顆藍寶石，是維多利亞女王擔任君主時最重要的珠寶之一。在婚禮前一天艾伯特親王同時送給維多利亞女王鑲有藍寶石與鑽石的同款胸針，是2人堅貞愛情的重要紀念物。

1861年艾伯特親王過世後，維多利亞女王十分傷心，拒絕出席國會開議活動，直到1866年才戴著這個王冠出席。

這個王冠之後成為王室傳家之寶，1922年喬治五世國王與瑪麗王后將這頂王冠送給瑪麗公主，做為結婚禮物，之後王冠被賣給倫敦的珠寶商，再轉手到一名外銷出口商的手裡。

英國藝術局委員會最近針對出口商的申請進行檢討，認為這頂王冠與英國的歷史密切相關，對研究了解年輕時的維多利亞女王極為重要，建議暫時禁止外銷到海外。

文化部高層官員指出，這頂王冠是英國重要歷史時期最具代表性的珠寶，政府希望能將王冠留在英國並公開展示給大眾參觀。

文化部計劃在12月27日對這頂王冠的出口執照申請做最後決定。目前王冠喊價500萬英鎊，如果英國國內沒有人出相同或更高的價錢，未來仍有可能賣給國外買主。1050828

(中央社)