10月全民打流感疫苗 醫師估約1.2萬青少年會暈針

今年初流感疫情嚴峻，為避免重蹈覆轍，行政院日前撥款7億元加倍購買流感疫苗，也首度把國、高中生全部納入公費施打對象，但有醫師提出警訊，根據研究指出，約有1％青少年會發生暈針，推估至少有1.2萬人出現頭暈、發燒現象。

為降低家長、學生對於疫苗的疑慮，衛生福利部疾病管制署今邀集教育部、家長、校護團體進行流感疫苗疑慮說明會。

今年施打公費流感疫苗的對象為50歲以上民眾、年滿6個月以上至高中3年級學童及孕婦等，這是自1998年開辦公費流感疫苗計畫以來，首度調整50歲以上一般民眾可以打公費流感疫苗，施打人數也超過6百萬人，施打人數將創史上最高。

雖然國內施打流感疫苗行之有年，但卻容易在青少年身上出現暈針現象，台大兒童醫院小兒部主任黃立民表示，根據國外研究顯示，暈針是因副交感神經、交感神經一連串的神經反應，再刺激迷走神經所引發，青少年是最容易發生暈針的敏感族群，女孩多於男孩。

暈針主要出現的症狀是血壓突然降低，出現頭暈、想吐、冒冷汗、眼花等症狀。

會發生暈針的高危險群主要為國小高年級生、國中生以及高中1年級生，由於橫跨6個年級，推估至少120萬人，倘若1％的青少年會發生暈針現象，預估將會有1.2萬人可能會出現這個現象。

中華民國兒童保健協會理事長邱南昌表示，2009年施打H1N1新型流感疫苗，一群國中女生看到同學施打疫苗時的痛苦神情，再加上心理恐懼，一打完針就說頭暈不舒服，在學校躺了3個小時才恢復。

邱南昌說，由於暈針大多為心理因素引起，通常會建議學校施打流感疫苗時，最好能避免集中施打，要做好分流措施，不要讓學生看到施打疫苗的畫面，減少心理壓力，就能降低集體暈針現象的發生。

面對10月1日起各級學校將全面施打流感疫苗，各級學校家長協會理事長李秀貞認為，這波流感疫苗施打對象相當大，但是家長、學生卻沒有任何資訊，對於疫苗的安全性、後續會有甚麼影響，都還沒看到明確的宣導，這很容易引起家長恐慌，政府應該積極宣導說明。

(中時)