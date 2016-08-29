打不打流感疫苗？醫：全民都該打

醫師呼籲流感季即將到來，納入公費流感疫苗對象的民眾都應該施打，避免中鏢。（疾管署提供）

10月1號就是公費疫苗開始施打的日子，要不要讓孩子接種流感疫苗，是家長最掙扎的煩惱，小兒科醫師表示，過去流感引發重症甚至死亡的病患，至少9成以上都沒有施打流感疫苗，無論有無列為公費對象其實都該施打，「打疫苗是保護自己也是保護家人。」

根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，去年流感季共造成2005例重症、163例死亡個案，其中高達95％的死亡個案都沒有施打流感疫苗。

馬偕醫院小兒感染科醫師紀鑫表示，家長都會擔心孩子得到流感，但卻因為對疫苗的迷思而延遲或拒絕接種，但流感疫苗是不活化疫苗，僅含病毒抗原成分不含病毒殘餘的活性，簡單說是將分離的流感病毒抗原注射到人體內，讓身體的免疫系統誤認感染流感，開始製造流感抗體。

接種疫苗2到4週後，免疫系統開始產生流感抗體，當真的遇到流感病毒侵襲時，身體便能快速反應，產生抗體對抗流感，讓傷害降到最低。

中華民國兒童保健協會理事長邱南昌表示，擴大施打流感疫苗族群，最關鍵的地方就是將防疫網拉大，過去家中只要有一人感冒，通常都會全家中鏢，但現在更多人有了流感抗體，疫情就不會擴散。

邱南昌強調，施打流感疫苗無法保證不會得流感，但至少能減緩其症狀，讓患者不至於變成重症。

他提醒，接種疫苗後，偶有出現注射部位紅腫痛、發燒等輕微不適，那是身體對抗病毒的正常反應，通常2天內就會恢復。

家長也可以提醒孩子，打針前後可以深呼吸降低緊張情緒，並且坐著休息30分鐘左右，觀察自己有無不適症狀，打流感疫苗雖會有短暫的不舒服，卻可以換來整個流感季的保障。

(中時)