「吃喝在舊金山」台灣不缺席！

「2016吃喝在舊金山」推出美食、美酒盛大饗宴，逾百家在地知名餐廳、酒吧共襄盛舉，台灣館為唯一的外國設攤。(圖:陳子巖攝)

台灣館的巨型小籠包擺設。(圖:陳子巖攝)

觀光局駐舊金山辦事處主任林毓珊。(圖:陳子巖攝)

「2016吃喝在舊金山」逾百家在地知名餐廳、酒吧奉上店家的招牌美食供民眾品嚐。(圖:陳子巖攝)

台灣觀光局今年首度參加「2016吃喝在舊金山」Eat Drink SF年度美食盛會！

「2016吃喝在舊金山」於周五晚(26日)正式在舊金山推出美食、美酒盛大饗宴，逾百家在地知名餐廳、酒吧共襄盛舉，一連三天在Fort Mason盛大舉行。台灣館則成為唯一的外國設攤，甚為突出，尤其是台灣館的巨型小籠包擺設，更吸引了眾多美食饕客的眼球。

觀光局駐舊金山辦事處主任林毓珊在台灣館對本報記者表示，「這個美食嘉年華活動是以高消費、高品質為主要對象。我們是第一個外國的參展國家，所以很容易就跳出來了。我們場館以小籠包為主題，與鼎泰豐最近剛在灣區開分店相呼應，更發揮了加成效益。」

在上個月才獲派至舊金山履新的林毓珊主任認為，「儘管，參展的費用很高，但是，應是值得的」。

有鑑於近來陸客旅台人數的驟然下降，林毓珊主任對本報記者表示，「觀光局多少是有一點壓力的，因此，歐、美的高消費旅客現在已成為台灣觀光業爭取的對象，用以彌補近來陸客旅台的不足。我們觀光局對美國旅客的成長是樂觀的。」

更值一提的是，觀光局新推了「台灣加一」的概念，除了到台灣之外，還可外加到香港、日本或泰國一遊，目前，台灣的航空公司已經配合作出增班規劃。另外，觀光局還推出讓外國遊客能在台「一次玩很多」的優惠措施。林毓珊主任指出，例如對外國旅客在過境台灣等候時，也能享受專車到故宮和101大樓的「免費半日遊」。甚至，觀光局還對東南亞五國推出「形式上免簽證」的方便作法。

林毓珊主任強調，「這一新作法不僅對歐、美旅客提供方便，最主要還是對東南亞國家的旅客較具吸引力。這也是新政府新南向政策的作法之一。」

(中時電子報)