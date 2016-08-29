MLB》主審心情不好 老虎一場被驅逐4人

老虎隊總教練阿斯瑪斯(中)遭主審驅逐出場。(美聯社)

大聯盟28日老虎對戰天使，主審艾弗瑞特(Mike Everitt)單場就驅逐了4名老虎隊員，包括維多馬丁尼茲(第3局)、打擊教練喬伊納(第5局)、總教練阿斯瑪斯(第5局)、傑迪馬丁尼茲(第6局)，老虎隊最後也以2-3輸球。

起因是指定打擊維多馬丁尼茲對主審艾弗瑞特的好球帶有意見，儘管他並未大吵大鬧，但他抱怨了很久也不回到打擊區，被艾弗瑞特下令驅逐。維多馬丁尼茲暴跳如雷，總教練阿斯瑪斯花了很大的力氣才把他勸出場。

第5局，阿斯瑪斯和打擊教練喬伊納又對艾弗瑞特的好球帶不滿，上前理論後雙雙遭到驅逐。第6局，不信邪的傑迪馬丁尼茲試圖與艾弗瑞特攀談，在短短幾句對話之後，傑迪馬丁尼茲成了老虎隊第4位被驅逐的球員。

傑迪馬丁尼茲：「嘿，老麥(艾弗瑞特)，你今天心情不好嗎？」

艾弗瑞特：「你剛才說什麼？」

傑迪馬丁尼茲：「你今天心情很差喔。」

艾弗瑞特：「你被驅逐了！」

傑迪馬丁尼茲：「為何？」

艾弗瑞特：「因為你說了兩遍。」

傑迪馬丁尼茲：「是你問我剛才說什麼，我才再說一遍的。」

季中大聯盟管理層托瑞(Joe Torre)曾下令不要再與主審爭執好球帶，老虎教頭阿斯瑪斯當時喊「該爭的就是得爭。」現在主審艾弗瑞特用行動宣示，有誰膽敢挑戰主審的執法尺度，或是問候他心情好不好，下場就是與老虎隊一樣。

(中時電子報)