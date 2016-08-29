美僑社撤旗案贏了 旗卻掛不回！

經歷多年纏訟的美僑社撤旗案，原本提訴的一方期待能將中華民國國旗掛回中華總會館，沒想到昨天月會上又通過新決議，為掛回中華民國國旗增添新的阻力。(圖:陳子巖攝)

中華總會館資深商董林炳昌認為，新決議違反章程，因為重要事項不得臨時提出。(圖:陳子巖攝)

美國僑社撤旗案又出現新的波折！位於舊金山華埠的駐美中華總會館，在撤旗案官司判決應將我國國旗掛回後，中華總會館在昨天的例行月會上，臨時表決通過一項新的決議：未來該會館只懸掛美國國旗、加州州旗以及中華總會館會旗。這一決議也等於是排除了在會館內懸掛中華民國國旗。

對於這一新決議，原本就撤旗案提出上訴的被告之一、前中華總會館總董黃榮達表示：既然決議只懸掛美國、加州以及會館會旗，就沒有要掛回青天白日旗的問題。因此，黃榮達將與律師討論，可能要撤銷上訴案。

中華總會館於當地時間周六舉辦8月份例行商董會議，會中原本預期要針對撤旗案官司的訴訟結果進行討論，包括如何執行判決結果、是否確定要上訴等爭議話題。不過，在一片激辯聲中，中華總會館資深商董伍璇燦臨時提議：要求未來中華總會館只掛美國國旗、加州州旗以及會館的會旗三面旗幟。

伍璇燦商董的提議，獲得多位商董覆議之後，輪值的中華總會館總董何偉明隨即宣布進行「起立表決」，結果52名出席商董有36人起立贊成、另外16人則並未表態，也並未起立反對，主要原因是反對者認為這項表決違反章程，拒絕參與表決。何偉明總董宣布通過決議：未來只掛美國、加州以及中華總會館會旗。

對於這個結果，長期堅定支持中華民國的商董林炳昌認為，昨天月會的決議是違反章程的，他將保留法律追訴權，「因為根據中華總會館章程，重要的決議不得臨時提出」。林炳昌商董認為，只懸掛三種旗幟的決議是有爭議的。

值得一提的是，中華總會館昨天召開月會時，現場破天荒請來4名警衛維持秩序，氣氛相當不尋常，這也是中華總會館召開例行月會以來，罕見的有保安在場。

(中時電子報)