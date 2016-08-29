研究：上班聽音樂提高工作表現

研究顯示聽音樂的人比起不聽音樂的人，工作表現更好，而相較於聆聽金屬樂的受試者，聆聽快樂歌曲的人則更願意貢獻於團隊。(圖片取自達志影像)

上班聽音樂會分心，不能好好工作？美國最新研究卻顯示，上班時聆聽音樂反而讓人們在工作場合更有效率，而選擇聆聽歌曲的種類不同，也會有不同的影響，若是快樂歌曲的工作者，相較於聆聽重金屬歌曲的工作者，會顯得更加團結。

美國康乃爾大學最新研究，將188位受試者，其中包括75名女性和113名男性，並將他們分成3組。調查音樂如何影響員工行為，分別讓他們聆聽快樂歌曲、重金屬歌曲、不聽任何音樂，並進行遊戲測試。

1組聆聽4首快樂歌曲，這份歷時12分鐘的歌單還包括披頭四（Beatles）的「黃色潛水艇」（Yellow Submarine）、「卡崔娜與浪」（Katrinaand the Waves）樂團的「走在陽光下」（Walking on Sunshine）、北愛爾蘭歌手范莫里生（Van Morrison）的「棕色眼睛的女孩」（Brown Eyed Girl）和影集「歡樂時光」（Happy Days）的主題歌曲。

另1組聆聽8分鐘的重金屬歌曲，例如俄亥俄州樂團Attack Attack！的「Smokahontas」和路易斯安那州熊抱哥樂團（Iwrestledabearonce）的「You Aint No Family」

結果顯示聽音樂的人比起不聽音樂的人，工作表現更好，而相較於聆聽金屬樂的受試者，聆聽快樂歌曲的人則更願意貢獻於團隊。

這個研究結果23日刊登於期刊《組織行為學》（Journal of Organizational Behavior）研究人員表示：「快樂音樂的節更穩定能為心情帶來正面的能量，讓人在工作場合時更願意貢獻，讓職場更團結。並且被音樂的節奏影響，進而調整與節奏幾乎同步的狀況。」

(中時電子報)