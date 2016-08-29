美名校康乃爾大學校園「大打出手」

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康乃爾大學校園驚傳打群架事件。(校園照片取自康乃爾大學官方推特@Cornell)

美國常春藤名校康乃爾大學校園今天凌晨爆發「大爭吵」事件，導致1死1傷，警方正在深入調查中。

紐約伊莎卡警局指出，康乃爾大學校園宿舍附近於今天凌晨約2點左右爆發「大爭吵」，康乃爾大學校警據報前往處理，並在現場發現兩名被刺傷學生與兇器，受傷學生經緊急送醫急救後，1死1傷。

雖然案發現場在康乃爾大學校園，不過2名死傷者均非該校學生。警方指出，這2名受害人都是伊莎卡學院(Ithaca College的學生)，已通知學生家長，暫時不願公布其姓名等相關資訊。

位於康乃爾大學南方約一哩多的伊莎卡學院校長羅沖(Tom Rochon)於今天證實，該2名受害學生確係該校學生，其中一名在送至卡優咖醫學中心後不治死亡，另一名學生則送至上城醫學中心，經醫治數個傷口之後，並無致命之處，已告出院。

伊莎卡學院校長羅沖指出，在此一艱難時刻，我希望暫時不公開學生、家人、朋友、學系與教授的相關資料。

康乃爾大學主管學生與校園生活的副校長龍柏第Ryan Lombardi表示，「社區安全是最為重要的，這一事件讓我們深以為憂。」

伊莎卡警局已就該一校園血案進行調查之中。

(中時電子報)