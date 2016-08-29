美式足球員唱國歌不起立 球衣被燒

職業美式足球（NFL）舊金山49人隊與綠灣包裝人隊熱身賽，49人的四分衛卡珀尼克賽前唱國歌不起立，球迷氣得燒他球衣洩憤，不過向來標榜離經叛道的樂團樂手則說他幹得好。

卡珀尼克（Colin Kaepernick）唱國歌不起立坐在場邊被攝影機全都錄，隨即就被現場觀眾噓爆，網友鄉民更是一片撻伐，不過他仍堅持自己表達抗議有理。

NFL隨後發表聲明說，鼓勵而非要求球員在唱國歌時起立。部分不滿的球迷把卡珀尼克的7號球衣，掛在樹枝放火燒，全程紀錄後掛載網路獲得熱烈迴響。

不過搖滾樂團「討伐體制樂團」（Rage Against the Machine）的貝斯手康默爾福特（Tim Commerford）則說，卡珀尼克做得太棒了，就是愛他這個壞蛋，更歡迎他隨時加入討伐體制樂團。

在美國職業運動賽事展開前，全體起立唱國歌是慣例，不過當地時間26日，舊金山49人（San Francisco 49ers）對戰綠灣包裝人（Green Bay Packers）的熱身賽，卡珀尼克唱國歌卻不起立。

他堅持美國不是個值得尊敬的國家，原因是「我不會起立對這個壓迫黑人和有色人種的國家表達尊敬」，卡珀尼克更不掩飾，他是「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）社會運動支持者。

就在卡珀尼克唱國歌不起立表達抗議後隔天，宣布新球季將效力芝加哥公牛隊的美國職籃NBA球星韋德（Dwyane Wade），他的表妹在街頭被槍殺身亡，得年32歲。

韋德的家人說，槍案發生前1天，大家還看著電視討論暴力槍擊案，沒想到如今這個慘痛的遭遇降臨到這個家。1050829

(中央社)