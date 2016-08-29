美國家公園百歲慶生 遊客也瘋狂

遊客葛利森8月3日不顧安危，帶著自己的兩個孩子、以及友人的小孩在黃石公園違反規定，近距離靠近麋鹿。（圖/美聯社）

儘管黃石公園規定，遊客必須距離野生動物至少25碼（約23公尺），但遊客卻往往違反規定。圖為遊客8月3日在黃石公園的猛獁溫泉酒店（The Mammoth Hot Springs Hotel）外，近距離與麋鹿合照。（圖/美聯社）

美國國家公園管理局（U.S. National Park Service，NPS）歡慶成立100週年，長久以來，旗下59座國家公園為遊客提供了休閒的好去處，也見證到部分遊客比野獸還狂野的行為。

據美聯社報導，單是7月，美國最受歡迎的10座國家公園內，就有11,000件遊客違規行為。

而園方發出的警告超過5.2萬次，從2014到2015年，增加了近20％。

遊客違規的行為千奇百怪，而最常見的，就是為了拍照，奮不顧身地接近麋鹿、熊、野牛或狼。更糟的是，由於社交媒體大行其道，遊客在網上炫耀脫序搞怪的行為，而民眾在自拍時，紛紛仿效，令管理員頭疼不已。

遊客葛利森（John Gleason）在黃石國家公園躡手躡腳，帶著4個小孩接近一頭野生麋鹿。

「他們要讓我嚇出心臟病，」葛利森的岳母亨莉（Barbara Henry）眼看著他們不顧規定，接近那龐然大物，還不到園方規定的一半距離。

接著麋鹿豎起耳朵，眼睛注視著小孩，倏然起身，衝向山區。對管理員來說，夏天的旅遊旺季，也是危險狂潮來襲之際。遊客對園方規定視若無睹，不僅危及自身安全，也可能要了野生動物的命。

令大家記憶猶新的，就是一名加拿大旅客把一頭野牛犢抱上休旅車，說要幫牠保暖，沒想到，卻造成母牛排斥，迫使這隻牛犢最後接受安樂死的命運。

還有3名亞洲遊客不顧是否會燙傷，分別違反規定，從黃石公園的熱噴泉取水。

另外還有一名華盛頓州男子走下木棧道，腳下一滑，失足掉進了附近的熱泉，而丟了性命。

黃石公園管理人員說，儘管園方一再要求旅客遵守規定，但許多遊客卻視若無睹，總認為自己不會是那受傷，或一命嗚呼的倒楣傢伙。

(中時電子報)