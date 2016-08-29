右翼若當選法總統 家庭團聚簽證恐緊縮

法國前總統沙柯吉宣布參加2017年總統大選，也開始積極造勢和提出政見，他有意緊縮家庭團聚的申請名額，以降低移入法國的人數。極右派民族陣線（FN）更主張廢止這項措施。

沙柯吉（Nicolas Sarkozy）在他新出版的「全是為法國」（Tout pour la France，暫譯）書中表示，「這項措施本意值得讚許，誰能一直過著沒有妻小在身邊的生活？沒人可以。與家人生活在自己的國家裡，沒人會懷疑這是所有人的基本人權一部分」。

但他也說，這項措施實施的時候，沒人想到後果，諸如融合的困難，以及移民家庭新生兒出生率的顯著差距。

沙柯吉所屬的共和黨（LR）黨內競爭對手居貝（Alain Juppe）則認為，廢除家庭團聚太不人性，只要申請人提出達標的收入和工作證明就應予申請。?

家庭團聚簽證是於1976年開始實施，也就是准許定居法國的移民把配偶和未成年孩子接到法國，效期為10年，並可更新。

法國政府於2006年緊縮申請條件，要在法國居住至少18個月才能申請，且要有穩定工作和高於基本工資的收入，居住條件也要足夠容納一家子。

近年在移民潮和恐怖攻擊等社會背景下，右派人士傾向緊縮家庭團聚政策；根據法國公眾意見機構（Ifop）替「現今價值」（Valeurs Actuelles）週刊做的調查，59%的法國人支持廢除這項措施。1050829

(中央社)