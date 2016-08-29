公館野餐時尚！結婚24年夫妻接吻大賽曬恩愛　

公館城市野餐音樂季浪漫激情的親吻方式駁得眾人喝采。（台北市商業處提供）

公館城市野餐音樂季「Kiss 2016」在自來水園區水霧花園前廣場舉行，當天有三對夫妻、情侶親吻時間最久且十分難分難捨，評審當場判定3組全部是今天的冠軍。參加接吻比賽後，眾多情侶攜手不畏風雨沿著商圈景點一邊遊歷公館精華地帶一邊抓寶。

公館城市野餐音樂季「Kiss_2016」冠軍合影。（台北市商業處提供）

公館商圈一直飄著濃厚的學術、書香氣息，在時代變遷及地域、景點優勢下躍升為觀光商圈，又因鄰近被打造成婚紗主題公園的古亭河濱公園及愛國東路婚紗街，成了情侶熱衷來此「追愛」的特色商圈。除了浪漫超標的接吻大賽外，當天亦有人自組「白色主題趴」野餐團，全員身穿白色系服裝，成為萬眾矚目的焦點。

參加野餐的民眾，不畏風雨，秀出對公館城市野餐音樂季的支持。（台北市商業處提供）

三組冠軍分別來自桃園、台中與土城，其中來自桃園的黃廷輝、朱惠鳯結婚24年，他們透露個性保守，從未在公共場所親密，今天則大方獻出「第一次」，表示感覺非常棒。自組「白色主題趴」野餐團的民眾均表示，公館是年輕時美好的書香回憶，走入公館商圈，瞬間覺得自己「更有氣質」，而且整個商圈處處景點、視野遼闊，吃喝玩樂都能滿足，非常適合結伴來此遊憩，因而一看到活動訊息立刻組團參加。

自組「白色主題趴」野餐團的民眾，連野餐菜色都講求精緻。（台北市商業處提供）

台北市商業處副處長江美玲表示，非常受歡迎的接吻競賽今年是第二次在公館辦理，真的比去年更加精采，更看到各種活動也都引進新的創意，讓大家了解到，在公館，不是只有寶可夢可以抓，還有各種人文薈萃與美食。

台大公館商圈發展促進會理事長周麗華表示，公館是一個隨著時代與時俱進的商圈，由早年書香氣息成為學生、文青匯集地，又因其鄰近水岸廣場、自來水博物館、寶藏巖、商圈夜市、文教院、客家文化主題公園、越堤單車道...等必遊休閒景點，躍升為觀光商圈，且因古亭河濱公園的婚紗主題，成為「追愛」的景點，城市野餐音樂季正是藉著「Kiss 2016」，讓在地人、外國觀光客感受城市新面貌。

參加野餐的民眾，不畏風雨，秀出對公館城市野餐音樂季的支持。（台北市商業處提供）

周麗華表示，公館是許多獨立樂團的秘密基地，知名藝文展演空間The Wall、挪威森林、女巫的店均座落於此，許多知名歌手如陳綺貞、張懸、蘇打綠……等都由此發跡，也讓公館成為令人津津樂道的音樂基地。

來自桃園的黃廷輝、朱惠鳯結婚24年，第一次在公共場所秀恩愛。（台北市商業處提供）

本次音樂季特地邀來廣受年輕人歡迎的「斑馬線人聲樂團」、「未星未星」、「好樂團」，及「陳星合」為音樂季獻聲，結合浪漫滿分的「城市野餐」，以及在公園抓寶可夢的熱潮，秀出今夏愛戀野餐時尚風。

(中時電子報)