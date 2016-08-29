美網謝淑薇碰詹家 球迷：網球版世間情

網球賽季壓軸的大滿貫賽事美網即將開打，謝淑薇和麥海爾與詹詠然和詹皓晴將在女雙首輪碰頭，有球迷聯想到之前的奧運風波，加上籤表，認為簡直是網球版世間情了。

美國網球公開賽將於8月29日至9月11日進行，也是四大滿貫賽最後1個登場的比賽。

女雙籤表部分，詹詠然和詹皓晴姐妹名列第2種子，首輪碰上謝淑薇和美國選手麥海爾（Christina McHale）。

莊佳容和烏克蘭女將班達蓮柯（Kateryna Bondarenko）日前合力拿下新海芬女網賽雙打亞軍，美網繼續攜手，女雙首輪面對英國的布羅迪（Naomi Broady）和美國選手羅傑斯（Shelby Rogers）。

謝淑薇在里約奧運的退賽事件，波及到莊佳容、詹詠然和詹皓晴，剛落幕的新海芬女網賽，謝淑薇和莊佳容已經交手過，本週開打的美網，謝淑薇又要和詹家姐妹對決。

籤表如此巧合引起球迷、網友熱烈討論，批踢踢實業坊上有球迷認為，「從謝莊到謝詹...美網系列話題也太多」、「這命運中的籤表」、「希望這場在有轉播的球場，世紀大對決，好想看」。

男雙部分，盧彥勳和塞爾維亞的提普塞拉維奇（Janko Tipsarevic）攜手。1050829

(中央社)