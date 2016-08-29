8月29日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●「鄙視選民」PO文惹議 徐榛蔚：段宜康霸凌花蓮人

不滿民進黨立委段宜康臉書「鄙視選民」的PO文，國民黨立委徐榛蔚昨天率領服務團隊召開記者會，高喊「守護民主！守護花蓮！」口號，表達花蓮人的嚴重抗議，強烈譴責段宜康以言語霸凌花蓮人，要求他辭去立委一職，把票還給花蓮人。

●金管會約談蔡友才逾7小時 釐清4大疑點

兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行因涉洗錢遭重罰1.8億美元，金管會為加速釐清案情，趕在昨日星期天約談兆豐金前董事長蔡友才，由銀行局長詹庭禎主持約談，檢查局也派員參加，從昨下午2點開始一直到晚上9點多才結束，超過7小時的馬拉松式約談，足足是前次北檢約談時間的2倍！

●產量驟減3成！麻豆文旦 每台斤漲破百元

年初霸王級寒流波及文旦收成，中秋節想要吃顆好吃的老欉麻豆文旦，每台斤恐怕會飆破百元！囿於麻豆產量驟減3成，通路價格都比去年貴個2到5成不等，目前農產品運銷站的批發價，則較去年漲了近4成。

蘋果日報

●空服闖廁 害台女當眾裸下身

被評為全球最佳航空的阿聯酋（Emirates），空服員遭投訴暴力性騷擾女乘客。四十多歲女老師Angel指控，上月搭阿聯酋從中東杜拜回台北途中，如廁時突遭空服員開門，害她當眾裸露下半身，座艙長卻不正式道歉，她不堪受辱，回國後向行政院投訴遭暴力性騷，民航局已介入了解。婦團痛批阿聯酋「太粗暴、太羞辱人了」。

●政院版 社會宅擬2成供弱勢

為達到總統蔡英文興建20萬戶社會住宅政見，行政院會上周四本要通過《住宅法》修法，但當時多個公民團體抗議，社會宅保留給弱勢比率未達3成，還拿掉原來12項弱勢認定標準，閣揆林全只好臨時抽掉，先交今晚行政立法協調會報再討論。政院高層坦言，若保障弱勢比率提高到3成，仍保留認定標準，一來地方政府難以負擔經費，二來當地居民也會抗議影響房市，反而無法興建。社會住宅推動聯盟批，擔心抗爭就不顧弱勢，根本本末倒置，若政府執意如此，不排除再上街頭。

●文林苑都更戶 房屋稅1千變5萬

史上最重要都市更新案「文林苑」，歷經強拆風波4年後，下月即將交屋，不過原住戶卻開始擔憂未來要繳的房屋稅金能否負荷。文林苑36戶自救會會長謝春嬌說：「都更前完全沒想過這個問題，只知道要繳管理費，但現在政府要收這樣的稅，房子又是我們要住的，該繳的還是得繳。」

聯合報

●金管會 約談蔡友才8小時

金管會昨天假日加班，馬拉松式約談前兆豐金控及銀行董事長蔡友才，以釐清兆豐銀行遭美重罰案。約談結束後，金管會銀行局局長詹庭禎表示，過程順利，蔡態度良好，「該請教的都已請教」，相信可釐清疑點，但現在不方便對外說明內容，也沒有下一波約談計畫。

●北市教育力大淪陷 柯P當政6成校長不想幹了

柯Ｐ當政，校長不想幹了？「親子天下」雜誌昨公布二○一六縣市教育力大調查，資源最豐沛的台北市丟了第一名寶座、退居第四名，不僅在「政府投入與領導者滿意度」排名倒數第三（與高雄市並列十九），還有受訪的國中小校長，近六成表達「求去」念頭。柯市府面臨教育力危機。

●大學變小學 全台第一例開學

全國第一所退場的大專院校─高鳳數位內容學院，由一貫道天皇基金會承接，經二年轉型變身為崇華國小，今天將正式開學，成為全台「大學變小學」的第一例。

自由時報

●金管會約談蔡友才 兆豐銀案究責 7.5小時馬拉松詢問

為釐清兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法遭美方重罰一案的行政責任，金管會昨約談兆豐金前董座蔡友才，約談時間長達七小時又卅五分鐘，比台北地檢署訊問的四小時還長；據指出，金管會將在兩週內完成調查報告，如果行政疏失事證明確，金管會極可能對蔡友才作出「解職」處分，儘管蔡已從兆豐金退休，但將影響他未來五年內不得出任金控與銀行負責人職務。

●全球僅兩名 我學生獲青少年人權英雄獎

台灣八名代表獲邀出席今年第十三屆國際青少年人權高峰會，分享台灣校園人權教育推廣情形，其中，長期投入尼泊爾等落後國家醫療志工服務的中國醫藥大學醫學系學生廖健宏，獲頒「人權英雄獎」，他是台灣首位榮獲此項殊榮的大學生。這項最高榮譽人權教育獎項，全球每年只頒發給兩名學生，獲獎相當不易。

●茲卡攻陷新加坡 暴增41例本土感染

茲卡病毒攻進亞洲，新加坡也淪陷！新加坡繼通報首例感染茲卡病毒的四十七歲個案後，新加坡衛生部與國家環境局（NEA）昨日發聲明證實共有四十一例茲卡確診病例，當局已對一百廿四人做茲卡檢查，因受檢者多已在新加坡其他區域工作或生活，恐會有更多病例出現。我國衛福部表示，推估當地本土疫情風險很大，最快今日將新加坡旅遊疫情建議等級升為第二級「警示」；專家則指出，此為一大警訊，茲卡入侵台灣恐也不遠！

(中時電子報)