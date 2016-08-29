迎接許厝學生 豐榮國小派皮卡丘站校門 2016年08月29日 07:45 中時 許素惠 小字型 中字型 大字型 點閱490 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 校長李秉承在校門口迎接小朋友。(許素惠攝) 校方安排最夯的皮卡丘等寶貝。(許素惠攝) 教室全整修好煥然一新，就等許厝小朋友來。(許素惠攝) 為迎接許厝分校學生，崙背豐榮國小用心請出最夯好寶可夢皮卡丘等人物，縣教育局督學黃淑味和校長李秉承率老師在校門口迎接小朋友，但截至目前還未接到許厝來的孩子。校長李秉承說，豐榮國小教室已整修得煥然一新，就等許厝小朋友來。(中時) 等嘸人！豐榮國小未見許厝分校學生 關鍵字：皮卡丘、小朋友、學生、崙背、教育局 點閱490 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：2016台北設計之都》英摔角設計師邊繪畫邊運動 上一則：公館野餐時尚！結婚24年夫妻接吻大賽曬恩愛 相關新聞 雲林地檢查貪污 崙背鄉長交保、前口湖鄉長起訴 文字 邱素貞瑜伽無預警停業 北市撤銷立案 文字 崙背鄉長涉鄉有地私用 10萬元交保 文字 鄭文燦深入地底10米 看到汙水道人員艱辛 文字 崙背鄉長交保 前口湖鄉長起訴 文字 發表意見(0)