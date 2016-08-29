迎接許厝學生 豐榮國小派皮卡丘站校門

校長李秉承在校門口迎接小朋友。(許素惠攝)

校方安排最夯的皮卡丘等寶貝。(許素惠攝)

教室全整修好煥然一新，就等許厝小朋友來。(許素惠攝)

為迎接許厝分校學生，崙背豐榮國小用心請出最夯好寶可夢皮卡丘等人物，縣教育局督學黃淑味和校長李秉承率老師在校門口迎接小朋友，但截至目前還未接到許厝來的孩子。

校長李秉承說，豐榮國小教室已整修得煥然一新，就等許厝小朋友來。

(中時)