2016台北設計之都》英摔角設計師邊繪畫邊運動

來自英國的Charlie Evans在台北進行為期二個月的2016台北世界設計之都國際設計師駐村交流計畫-「身體建築師Body Buildings」。（台北市政府文化局提供）

來自英國的Charlie Evans正在台北進行為期二個月的2016台北世界設計之都國際設計師駐村交流計畫-「身體建築師Body Buildings」，他認為人們都是自己身體的設計師，可以將各種肢體運動結合傳統手繪繪圖的練習進行自我設計的構築。

本身就是業餘摔角運動員的Charlie，在台北駐村期間，不僅親自體驗消防員的體能訓練，也一大清早跑到二二八和平紀念公園和市民一起做體操；他還穿上平時進行英式摔角訓練的緊身豹紋服，推著他設計的台式夜市攤車「膝關節最大」到公館夜市進行街頭身體設計實驗資料蒐集和研究調查測試。

英國設計師 Charlie 帶領民眾結合繪畫及運動方式進行身體設計工作坊。（台北市政府文化局提供）

28日在大安運動中心舉辦的身體設計思考工作坊活動，有來自運動及設計經驗背景近40位名民眾一起手繪練習及運動，在Charlie的引導下，結合傳統繪畫及設計思考方式，從觀察彼此的臉部動作，請民眾分別以口銜筆、閉眼想像及20秒速寫，勾勒出對肢體線條的想像，同時帶領民眾進行摔角體能暖身運動後，再請民眾手繪實際運動後的身體線條，透過設計思考過程中的觀察及實做，訓練如何將對環境及物件的觀察及思考化繁為簡，並從觀察階段出發找出環境的關鍵點。

請民眾分別以口銜筆、閉眼想像及20秒速寫，勾勒出對肢體線條的想像。（台北市政府文化局提供）

現場參與的民眾表示:「透過今天不同的繪畫方試，觀察別人和自己的肢體及運動習慣有更深的認識，同時嘗試伸展更多平時未曾使用的肢體部位，原來設計思惟可以透過身體及運動去實踐」，「設計師在從事設計創作時，會從觀察物件細節處找出設計物件的關鍵創作點。」Charlie透過讓民眾用肢體繪畫和運動伸展，打破既有的習慣思惟，希望讓民眾從觀察身體開始，了解設計創作的思考源頭，也是激發創造力的重要思考方式。

2016台北世界設計之都國際設計師駐村交流計畫成果，將於10月份的2016台北國際設計大展中展出，將會完整呈現「膝關節最大」攤車以及設計師的「身體建築師」駐村計畫概念。

(中時電子報)