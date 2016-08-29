護生態》寄居蟹「房子」不夠用！用「塑膠垃圾」應急當新家

寄居蟹也會拿易碎的鍋牛殼代替新家。（里山生態有限公司提供）

在墾丁國家公園的近港口溪一帶，是許多陸蟹居住的地方，其中也包含寄居蟹。因為早期有許多民眾在海灘撿拾貝殼，以至沒有足夠的殼可以供寄居蟹使用。為了保護脆弱的腹部，寄居蟹只能使用易碎的蝸牛殼，甚至是海灘上的垃圾，所以出現了寄居蟹揹著各種瓶蓋、玻璃罐的畫面。

為了幫助寄居蟹順利挑到心目中理想的家，屏東縣滿州鄉港口社區發展協會在去年漁港口溪出海口設置了寄居蟹的「換家（殼）中心」，提供各種不同尺寸的殼給寄居蟹挑選。這個活動受到各地民眾的熱烈響應，社區發展協會的大哥大姐們從各地收到了殼，清洗後擺放在固定的地點，寄居蟹們就會群聚到此尋找尺寸適合的殼，讓寄居蟹揹著垃圾的情形大幅減少，只要到現場，就能看見寄居蟹群集換殼的壯觀畫面。

港口社區為寄居蟹設置換殼中心。（里山生態有限公司提供）

雖然換殼計畫有一定的成效，但隨著時間的關係，殼的存量慢慢被消耗。目前可被利用的殼慢慢減少，如需維持寄居蟹能夠成長換殼的數量，其實港口社區期待能夠「全年無休」地收到寄居鞋可用的殼。社區解說員呼籲大家，若是有找到螺貝類的話，可以先簡單清洗，再將殼寄至「滿州港口社區發展協會」，讓寄居蟹持續找到安穩的家。

接下來的秋季是寄居蟹釋卵換殼的高峰季節，而冬季更是需要一個堅固溫暖家取暖避冬！為此，寄居蟹們向大家徵求舒適的新家，鳳螺等硬質的殼最好，尺寸不拘，數量越多越好。此外，如果有興趣觀看寄居蟹們換殼的場景，也可報名向港口社區報賞蟹生態遊程，在夜間沿著港口溪步行的導覽行程，除了寄居蟹，還可以看見灰白陸蟹、中型仿象手蟹、林投蟹、凶狠圓軸蟹等害羞的陸蟹一族。

寄居蟹的殼不夠用就拿塑膠垃圾袋替。（里山生態有限公司提供）

屏東縣滿州鄉港口社區發展協會

地址：屏東縣滿州鄉港口村公館路42號(港口活動中心)

電話：0963-522868

(中時電子報)