謝欣霓掌華旅 蔡正元重砲轟：糞便事當佛事

前民進黨立委謝欣霓（圖）傳將擔任華旅董事長，華航集團董事長何煖軒28日受訪時證實這項消息，並表示這項人事案9月1日就會正式生效。（中央社檔案照片）

即將接任華航旗下關係企業─華旅網際旅行社董事長一職，謝欣霓昨天以「當你自己是大便時，眼中只會看到大便！」回擊國民黨政策會執行長蔡正元後，不到幾小時，今天凌晨蔡又在臉書上火力全開繼續抨擊謝欣霓新職是酬庸外，還直指，「全天下最不要臉的人，才會把糞便事當成佛事！」兩人火藥味十足的對戰，似乎有越演越烈之勢！

蔡正元昨天爆料謝欣霓將接任華旅董事長是民進黨酬庸說一出，不久華航董事長何煖軒出面證實謝的人事案外，也強調目前華航旗下事業單位中，旅行社是最弱的一環，必須適度調整；謝煖軒並強調，謝欣霓人脈廣，個性活潑，對旅遊業涉獵廣，是合適人選。

而謝欣霓除了強調到華旅不是吃香喝辣外，也反擊說，「或許過去國民黨對於國公營事業單位負責人的任用都以酬庸不用做事為目的，也因此有些難聽的批判出來....」

謝欣霓更語帶諷刺地說，「這就讓我想到佛印與蘇東坡的故事，當你自己是大便時，眼中只會看到大便。當你心中有佛的時候，你所看到的都是佛。」不過，這些原本在臉書上的尖銳回應，今天早上在謝欣霓臉書已經看不到。

今天凌晨兩點多，蔡正元則又在臉書上再次回擊，他說，「謝欣霓自以為是佛，何煖軒派她去領高薪，她認為是佛」，「別人瞧不起這種拿公款酬庸，謝欣霓覺得別人是糞便」。

蔡正元還砲火全開地說，「其實蔡英文政權，包括何煖軒、謝欣霓，大花納稅人的錢，在人民眼中，是佛還是糞便早有定論！」他還直指，「全天下最不要臉的人，才會把糞便事當成佛事！」

這項華航內部的新人事案9月1日即將生效，謝欣霓的官位能不能做穩尚未可知，但她與蔡之間的口水戰熱度，恐怕短期不會落幕。

(中時電子報)