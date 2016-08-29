南加州郵務員手腳不乾淨 監守自盜

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這不是發生在第三世界國家的醜聞，而是自許先進的美國南加州郵政單位，檢察官深入調查，發現33個郵務員手腳不乾淨，他們偷竊包裹裡的手機、郵件內的匯票等。

據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，經大規模調查發現，共有33個被告涉入28宗竊案，而且他們偷的包裹與郵件非常匪夷所思，幾乎甚麼都偷。檢察官已對其中數人發出逮捕令。

報導說，像是48歲的渡邊（Sherry Naomi Watanabe），被查獲住處窩藏了4萬8000封郵件，推測這些應該是她負責遞送轄區的信件。

45歲的艾伍德（Nicole Elwood），被控竊取美國退伍軍人事務部（U.S. Department of Veterans Affairs）寄給退伍軍人的藥品；25歲的布魯斯特（Justin Brewster）被控偷玩家向Gamefly租的電動。

43歲的史密斯（Michael Smith）被控偷寄件人彌封在信封裡的匯票，33歲的賈西亞（Jarol Garcia）則偷了166支手機。

他們全都被控竊盜郵件、侵占等罪嫌，有些犯罪還涉及銀行詐欺與謊報。

加州中區聯邦檢察官戴克（Eileen M. Decker）說，郵政系統在美國的商務與社會聯繫中扮演重要角色，維持這個系統的正直是非常重要的。

他表示，近來郵件竊盜在南加地區日益猖獗，這類犯罪情節重大，因為他們可能是竊盜身分證明文件與毒品犯罪的先兆，有鑑於此，務必要加強執法。1050829

(中央社)