無聲的力量 園藝治療的五感療法

新北市綠色生活館日前舉行「園藝治療X青草花樣年華X三部曲」活動，邀請台灣第一位獲得美國認證的園藝治療師---黃盛璘老師來推廣園藝治療。（新北市農業局提供）

「園藝治療」在近年越來越受到各界的重視，和海洋療法、動物輔助治療一樣，這些療法都是透過與自然環境的緊密互動來促進身心健康。園藝治療不僅針對身心受創的人，對於生活壓力大的現代人來說，也是一種新的舒壓方式。新北市綠色生活館日前舉行「園藝治療X青草花樣年華X三部曲」活動，邀請台灣第一位獲得美國認證的園藝治療師---黃盛璘老師來推廣園藝治療，讓各位學員認識植物與生俱來的「無聲力量」。

黃盛璘老師自從在美國接觸過「樸門農藝」（Permaculture）和「園藝療法」（Horticulture Therapy) 後，就改變了她的人生志向。從出版社編輯改行當園丁，學習蚯蚓堆肥、幫盲人朋友設計花園，以及到老人院及腦性麻痺中心實習，她知道這種對地球、社會友善的生活方式，正是她想追尋的人生目標。

她在2004年成為台灣第一位獲得美國認證的園藝治療師，帶著滿滿的熱情回到台北，以台灣特有植物及保健植物為主，經由理論與實作練習推廣園藝治療，希望帶動更多人親近自然大地，並透過植物的生命力，來療癒現代人的身、心、靈。她在台灣運用園藝治療幫助過許多人，透過與植物的緊密互動，很多兒童、高齡者、視障者、精障者都認識了植物的魔法，並且更加認識自己、肯定自己。

新北市綠色生活館舉辦的「園藝治療X青草花樣年華X三部曲」分別為：透過認識與運用常見的青草，體驗植物療癒身心能力的『青草世界』；由一片葉子，體驗人生從完整到破碎，再經填補、美化過程的『葉子人生』；最後是直接帶領學員們到大自然中親身體驗自然環境療癒能力的『象山農場大地曼陀羅』。從理論的講授到親身的實踐，透過視、聽、嗅、觸、味五感的體驗，讓學員們在短時間內完整地了解園藝治療的精髓。

除了園藝治療課程外，新北市綠色生活館也將持續開設都市農夫、健康食材料理、創意DIY活動等課程，歡迎有興趣的朋友上臉書蒐尋「新北市綠色生活館」，或電洽(02)2964-7950吳小姐詢問最新的課程活動資訊。

(中時電子報)