哥倫比亞停火將生效 終結半世紀內戰

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哥倫比亞政府和叛軍哥倫比亞革命軍（FARC）今晚午夜正式停火生效，這項歷史性協議，終結雙方52年來的武裝衝突。

哥倫比亞內戰始於1964年，至今長達52年，導致26萬人喪生、690萬人流離失所、4萬5000人失蹤。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，FARC領袖希梅內斯（Timoleon Jimenez）在媒體面前宣布指出：「我下令我們所有的指揮官、各部隊和每個戰士從今晚午夜（台北時間29日下午1時）起，明確停止對哥倫比亞政府開火及敵對行動。」

哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）在簽署終止打擊FARC軍事行動的命令後，在推特上宣布：「衝突終於劃下句點。」

經過近4年在古巴談判，哥倫比亞政府與革命軍25日表示，已順利完成協商，並達成最終協議，停火即將正式生效。

希梅內斯也在推特上表示，和平「開始成為現實」。希梅內斯的真實姓名為隆多尼歐（Rodrigo Londono）。

FARC已在2015年7月片面宣布停火。今晚午夜起的正式停火是雙方首次致力無限期終止衝突。

桑托斯和希梅內斯預計在9月20日至26日間，簽署全面性和平協議。桑托斯曾透露有可能在紐約的聯合國總部、古巴首都哈瓦內，或哥倫比亞波哥大簽署。

而在停火後，將進行為期6個月的動員解散過程，游擊隊員將在集合地點集合，並在聯合國的監督下，繳交武器。

桑托斯告訴「觀察報」（El Espectador），拒絕繳械的游擊隊員，國家將傾力追捕。

根據聲明稿，FARC在動員解散前，將召開最後1次領袖和部隊會議，轉型為「合法的政治運動」。

這項歷史性和平協議，將在10月2日付諸公投。

觀察家報引述桑托斯說：「『贊成』陣營如獲勝，將是公民對未來政府的授權。」1050829

(中央社)