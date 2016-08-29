許厝分校開學 60人到校

今天國小開學，麥寮鄉橋頭國小許厝分校、校本部、暫時安置的豐榮國小都準備好了；今天應有62名學生到校，其中到校60人，1名牽回校本部，1名請假。

雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校處在汙染環境風險中，政府決定學童暫時安置到崙背鄉豐榮國小，但是地方及家長都反對，今天開學日，學童到底要到哪上課備受關注。

雲林縣長李進勇清晨6時多就到橋頭國小坐鎮，他指出，校本部橋頭國小已備好6間教室，豐榮國小也備妥教室，許厝分校有行政人員維護學童安全。

李進勇說，據悉有不少家長希望回到橋頭國小安置，只要有意願隨時歡迎，若家長帶學童到許厝分校，有行政人員協助註冊，並有社工師、諮商師、大學青年陪伴進行團康活動。

李進勇表示，最高原則就是保護學童安全，將影響降到最低，整個部門也秉持這項原則，希望地方人士與家長也都能共同維護。

許厝分校主任杜顯祥表示，以安撫學生心情為要，縣府已指派家庭教育、社會處等出動社工師、諮商師14人協助，並有大學青年協助團康，用最平穩的心，將傷害降到最低。

上午陸續有學生到達許厝分校，縣府教育處長邱孝文表示，開學日協助註冊，暫時不發課本，由相關人員輔導及進行團康活動，維持快樂開學。1050829

(中央社)