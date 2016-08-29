西部莒光號紅眼班車 鐵道迷追逐道別

最後一班台鐵西部莒光號跨夜列車531次今天清晨6時抵達高雄終點站；它承載許多南來北往上班族、學生的青春記憶，都隨著列車停駛走入歷史。

6時整，晨霧未散，531次莒光號緩緩駛進高雄火車站第3月台，隨著列車最後一趟勤務結束靠站，台鐵的紅眼列車從此說再見。

當列車停妥，有的乘客趕著上班匆忙下車，留下來拍照的多是追逐的末班車的鐵道迷，他們從車廂拍到月台，用相機影像記錄莒光號已行駛了36年的跨夜紅眼列車，算是對531列車的最後巡禮。

531列車曾經是上班族和年輕學子年節返家或南來北往搭乘的列車，藉著跨夜列車，一路南下，可以在車上休息小憩，節省交通路程所耗費的時間，是很多4、5年級生共有的通勤記憶。

高三生鐵道迷劉奕廷與國一的蔡承諺一路搭乘531列車到高雄，在車上記錄列車的聲音、列車行駛速度，還有車廂的點點滴滴，到了高雄也忙著拍攝車頭聯結的畫面。

他們用影像記錄不捨的心情，同時見證紅眼列車功成身退。

從七堵到高雄，整整7個小時的跨夜列車，有人和朋友聊了一整晚，鐵道迷則忙著記錄。乘客張鈞凱說過去常搭此列車南下訪友，為了重拾記憶，當然不能錯過最後機會。

他說在車上過夜不好睡，因為靠站多，列車搖晃得厲害，只能小憩或聽音樂閉目養神。搭乘台鐵紅眼末班車，乘客用不一樣的心情比對昔日的心境。

有乘客說，搭夜車一路南下，尤其喜歡列車駛進嘉南平原後，可見薄霧中的晨曦，讓他感受到一天的活力、希望再現，特別喜歡這樣的心情。

隨著531列車功成身退，高雄車站第3月台上有還有鐵道迷流連拍照，流露出不捨的心情。

黃明祺是531次的最後駕駛長，心中很有感觸、也有不捨，提著公事包下了車，他回過頭再望一眼，繼續忙著下一班次的任務。

531次列車在此停靠、說再見！1050829

(中央社)