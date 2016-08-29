蔡阿嘎再次攜手環保署 推廣環保用品

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去年行政院環境保護署與網路紅人蔡阿嘎合作拍攝的綠色消費影片有達25萬人次的點閱率。今年環保署再度與蔡阿嘎合作拍攝影片，要推廣具環保標章的產品特性。

環保署今年再度找蔡阿嘎與網路紅人黑素斯拍攝綠色生活及環保標章宣傳影片，希望透過幽默風趣及生動活潑演出傳達環保概念，加深民眾對於綠色生活及綠色消費印象與認同。

環保署說，去年與蔡阿嘎首次合作的「可回收低污染省資源。環保標章護家園（蔡阿嘎X環保標章+綠色消費）」影片，網路瀏覽量超過25萬人次，創下極高點閱率，在各大小環保宣導活動中公開播送亦獲廣大迴響。

今年影片「出門在外老是忘東忘西？！切記莫急莫慌莫害怕（蔡阿嘎X環保標章）」是去年續集，以日常生活中食衣住行為主題，介紹環保標章產品特性，向消費者傳達環保標章產品及綠色採購理念。

今年首次合作的黑素斯的網路頻道「阿兜仔不教美語」擅長利用詼諧趣味、幽默風趣口吻敘述外國人眼中的台灣，與環保署合作是以「臺灣人的環保標章！(Taiwan Green Mark)」影片，要告訴民眾環保標章優點，推廣選購環保標章產品，維護健康又對環境好的理念。1050829

(中央社)