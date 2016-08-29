英國王室繼承議題 逾半英人盼威廉登基

民調公司近日進行一項調查，逾半英國人盼威廉王子（右）於女王伊莉莎白二世臨終後登基，而非王儲查爾斯王子（左）。（圖取自AP／express.co.uk）

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）為史上在位最久的英國君主，深受英國人民愛戴，但女王已高齡90歲，王位繼承問題備受關注。根據民調機構「Opinium」最新調查發現，英國有高達54%的民眾認為下一任繼承王位的應該是威廉王子，而不是查爾斯王子，支持查爾斯王子登基的民眾只有25%。

英國《每日郵報》報導，現年67的查爾斯王子，將在女王駕崩後接任王位，但是根據「Opinium」民調公司於8月12日至16日共計訪問2000名成年人所做的調查結果顯示，共計訪問2000名成年人所做的調查結果，多達54%受訪者希望「跳過」查爾斯，由她的孫子威廉王子直接登基，較去年微升1個百分點，支持查爾斯登基的只有25%，有21%受訪者表示還不知道要選誰。

調查中還顯示，威廉王子似乎較受女性歡迎，女性受訪者有60%支持繼任王位的是威廉王子，男性受訪者則有47%認為如此。

至於王室存廢議題，調查結果顯示超過3分之2的人贊成維持君主制，認為君主制有利於英國經濟。負責這次民調的市調公司人員克勞奇（James Crouch）表示，如同去年所做的結果，大多數人還是希望保留君主制，應該是近年來英國政治動盪不斷，王室則較為穩定，他估計君主制仍可維持一段時間。

英女王伊莉莎白二世的父親喬治六世在1952年2月6日時駕崩，當時伊莉莎白與菲力普親王於肯亞訪問，突然接到繼位通知，加冕典禮於1953年6月2日在西敏寺舉行。63年過去，伊莉莎白超越維多利亞女王，成為在位最久英國君主，專家大多認為除非女王因健康因素有恙，否則將在位直到臨終。

(中時電子報)