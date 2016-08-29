型男球星開餐廳，Twinkeyz Tacos老墨美食挑逗味蕾

毛加恩(右)和他的ABC好哥兒們Parkson施振邦，希望讓更多台灣朋友嘗到流行於美國的墨西哥餅食Street Tacos，於是決定創業開〈Twinkeyz Tacos〉。(圖／姚舜攝)

〈Twinkeyz Tacos〉的店裝很輕鬆隨興，入了夜後有點像Bistro與夜店的綜合體。(圖／姚舜攝)

〈Twinkeyz Tacos〉的Tacos的口味非常多樣，主要分「經典」(Sreet)、「風味」(Uptown)，以及「蔬食」(Vegen)等3大系列。(圖／姚舜攝)

「都是墨西哥的Tacos，但加州的Tacos與德州的Tacos不太一樣」，坐在台北延吉街新開的墨西哥餐廳〈Twinkeyz Tacos〉中，曾是璞園球隊主力球員的型男球星毛加恩分析加州與德州Tacos的不同。

毛加恩開餐廳？是的，鑑於墨西哥食物在美國一直都有一席之地，且受到年輕飲食男女的喜歡，但在台灣卻不容易嚐到道地的墨式美食。在美國德州長大的毛加恩決定和同樣也是ABC的好友Parkson施振邦合夥創業，開設了以U型墨西哥餅Tacos為主題的餐廳。毛加恩和Parkson異口同聲表示，在加州或德州，Tacos就像台灣滷肉飯一樣，是天天都可吃到的常民美食，所以他們都一共同的夢想，就是俟〈Twinkeyz Tacos〉通過市場考驗後，能發展連鎖。

西有加利福尼亞半島、東有猶加敦半島的墨西哥，是拉丁美洲最北邊的國家。墨西哥人有近60%是西班牙人和印第安混血裔。二次戰後，美國對農人與工人需求大增，於是上個世紀的60年代大量墨西哥人移民美國。如今大多數墨西哥人都住在加州和德州，另外新墨西哥州與伊利諾州和亞利桑那州也住有一些墨西哥人。

毛加恩從小在德州休士頓長大，Parkson則住在加州灣區，他們各有墨西哥朋友，也都喜歡墨西哥食物，但是為了開店他們多次造訪Tacos名店，結果發現同樣都是Tacos，加州和德州食材用料和口味仍有差異。

墨西哥飲文化深受印第安與西班牙影響，而墨西哥人一直對自己獨有的飲食引以為傲。玉米、豆類、番茄與辣椒是墨西哥食物中最常出現的食材，西班牙人將肉桂與大蒜帶進墨西哥後，墨西哥食物中也開始出現了這兩種味道。

tortillas是墨西哥人最常吃的主食，這是一種扁平的圓形麵餅，如果捲起叫「burritos」，若是烤成了「U」字形則叫「Tacos」。很多人以為tortilla的主要原料是玉米粒和玉米粉，其實墨西哥北部的 tortillas多是用麵粉作的。由於地緣關係，加州的Tacos多是玉米作的，德州的則多是小麥麵粉作的。

除作餅用料不同，毛加恩說，加州和德州Tacos的餡料也不太一樣。加州的餡很傳統，基本上裡面有牛羊雞肉，再加洋蔥和香菜即完成，而德州的Tacos則內餡豐富且講究創意，裡餡會加了沙拉、起司和酸奶等，味道與口感層次也較加州Tacos更豐富多變。

〈Twinkeyz Tacos〉的Tacos有玉米餅和麵餅兩種，14種不同口味內餡則分「經典」(Street Tacos)、「風味」(Uutown Tacos)與「蔬食」(Vegen Tacos)3大系列。菜單上並有諸如〈韓式肉醬薯條〉、〈玉米蜀叔〉、〈雙醬卡滋〉與〈蹦蹦雞翅〉等開胃且下酒的點心(其實吃一盤也就飽了)，以及墨西哥式飲料、冰砂、冰棒與甜點。另外，這裡也提供商業午餐和假日早午餐，商業午餐套餐210元起，早午餐390元起。

過去30年，台灣陸續有餐飲集團或引進國外品牌或自創品牌，開設以Tacos或Burritos為主要商品的速食餐廳，在台北台大與師大商圈，也都曾有墨西哥美食餐廳出現。不過，這些「歷史上出現過的墨西哥餐廳」所供應的Tacos餅皮，多數工廠大量生產製作，除了多數是冷的，口感也較硬，有時還會「咬牙」。

〈Twinkeyz Tacos〉的Tacos則是墨西哥裔主廚Robert Montano帶著幾位廚師在廚房裡現做現烤做成。Robert將玉米打成了糊，然後塑形成一個小圓球，再放在可加溫的特製圓形烤盤上，再由上往下壓烤製成。這玉米餅除了可製成「U」形的Tacos，Robert並現場示範，他將餅用手又捏成了一小球，然後灑了鹽調味直接放入口中說，在墨西哥平常人家就是這麼吃的。我跟著他的作法試了，熱熱的、玉米香氣明顯，真的好吃。

〈Twinkeyz Tacos〉的Tacos風味都很能迎合台灣人的口味，舉凡用韓式泡菜調味的〈阿里郎燒肉〉，用草蝦與芒果莎莎醬與酸奶調味的〈蝦老爹〉，以及〈香嫩多汁牛〉與〈墨西哥辣味雞〉等，都可值得推介。值得一提的是，有些牛肉餡料，廚師還刻意用時下流行的Sous-vide低溫烹調法料理，所以口感特別柔嫩哩。

(工商)

〈蝦老爹Tacos〉的主要餡料是草蝦配上芒果莎莎醬和酸奶。(圖／姚舜攝)

〈阿里郎燒肉Tacos〉(左)餡料是韓式泡菜與牛肉，〈墨西哥原味雞〉則是手撕雞胸肉配綠莎莎醬和洋蔥與香菜。(圖／姚舜攝)

除了既有的內餡，在〈Twinkeyz Tacos〉吃Tacos，還可以另外加入米飯、黑豆，並擠點檸檬提味。(圖／姚舜攝)

〈韓式肉醬薯條〉屬創意墨西哥美食，炸薯條上放著韓式烤牛肉、韓式炒泡菜、起司、青蔥、香菜和洋蔥，拌在一起吃是一道開胃下酒菜。(圖／姚舜攝)

〈玉米蜀叔〉是在水煮玉米上淋了起司粉、辣椒粉，以及香蒜蛋辣醬提味，香濃微辣滋味很誘人。(圖／姚舜攝)

〈墨西哥玉米片〉 是以玉米片讓客人搭配蒙特利傑克乳酪、墨式沙拉、酪梨醬與酸奶，以及雞肉或豬肉一起享用。(圖／姚舜攝)

〈Twinkeyz Tacos〉的墨西哥餅都是墨西哥主廚Robert在主廚現製現烤做成的，所以口感與機器大量產製的截然不同。(圖／姚舜攝)