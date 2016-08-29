新竹公園百年慶 國際玻藝節9月登場

慶祝新竹公園百年慶，「2016新竹市國際玻璃藝術節」將於9月3日盛大開幕，邀請國內外近百位知名玻璃藝術家、展出200多件精美藝品。

新竹市政府表示，「2016新竹市國際玻璃藝術節」將於9月3日起至10月10日在新竹公園盛大登場，市長林智堅指出，新竹除了是一個風的城市，也以玻璃產業聞名。

林智堅說，玻璃產業從西元1940年開始在新竹盛行，極盛時期新竹玻璃的產量約佔全球80%，為世界第一。隨著時代變遷，市府現在與文化局及各個協會，都朝著將「玻璃工業」提升至「玻璃工藝」的方向努力。

林智堅也說，小時候最喜歡拜訪堂叔家，每次都能看堂叔在高溫的瓦斯噴槍前吹做玻璃藝品，有時候更即興燒出可愛的小兔子、小老鼠、小猴子等小巧藝品，對小朋友而言，這是非常滿足、快樂的記憶。

竹市府文化局表示，今年國際玻璃藝術節打造「情境式展場」，在新竹公園內的三大場館「晶彩雲集館」、「金玻幻影館」、「喝采生活館」中，展出來自世界各地的知名玻璃藝術品，讓民眾以簡單、有趣的方式了解玻璃藝術、貼近玻璃藝術。

文化局說，新竹市國際玻璃藝術節齊聚各國藝術家相互交流，積累厚實藝文能量，此次玻璃藝術節不僅有創新的「情境式展場」，更結合豐富的藝文活動，讓玻璃藝術永續傳承躍上國際舞台，期盼嶄新的百年新竹公園成為新竹市的新亮點。1050829

(中央社)