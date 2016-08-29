奧運金牌1面不夠 NBA球員說還要

里約奧運美國男籃摘冠，美國職籃NBA沙加緬度國王隊中鋒柯森斯也獲得首面奧運金牌，他受訪時說，若國家需要他，對參賽下屆東京奧運持開放態度，此刻感覺義不容辭。

「表弟」柯森斯（DeMarcus Cousins）在里約奧運平均上場時間是14.6分鐘，平均得分9.1可抓5.8個籃板，與塞爾維亞爭冠亞軍的賽事，柯森斯更是打出代表作，得13分抓15個籃板。

他接受「波士頓環球報」（Boston Globe）訪問時表示，打2020東京奧運自己持開放態度，年紀漸長，得視屆時的身體狀況才能做最後決定，此刻他感覺絕對義不容辭的。

柯森斯並說，打類似奧運的國際賽會不同於與NBA的球隊較勁，別以為組成美國奧運男籃隊的球員就是奪金牌的保證，沒有這麼容易的事，何況過去也有天賦更好的球員組成球隊，雖備受期待，但最後事與願違。

尤其本屆賽事有不少的對戰，像是預賽時美國對法國、澳洲和塞爾維亞，以及四強賽對西班牙，贏得並不輕鬆，柯森斯坦承，這是好事也提醒美國隊，必須再提升水準才能維持優勢。

雖然柯森斯表示，並不在意是否摘金可提升自己的形象，不過他說，團隊對於金牌都非常渴望，而且大家的眼裡都只有金牌。1050829

(中央社)