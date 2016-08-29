奧運金牌表演賽 大陸體育選手個個變綜藝咖

被暱稱為「超級丹」的羽毛球選手林丹表演羽毛球劈木板（中評社）

林丹用羽毛球拍和乒乓女單冠軍李曉霞打起了乒乓球，畫面莫名喜感，嗨翻全場。（中評社）

張繼科在微博放手把手教女粉絲打球圖，讓底下留言一片哀嚎。(張繼科微博)

2016里約奧運讓許多大陸選手變成了網紅，昨日大陸金牌選手在香港伊利沙伯體育館舉行的「奧運金牌精英約定你」，進行表演賽，卸下比賽重擔的奧運精英們，搖身一變成綜藝咖，為了目睹「洪荒之力」少女等人的真面目，有些粉絲清晨5點就到體育館排隊。

綜合相關報導，昨日於伊利沙伯體育館舉行正式開始的「奧運精英約定你」，由大陸奧運金牌運動員參與另類運動秀，諸如乒乓球男神張繼科、「洪荒之力」少女傅園慧等皆是現場焦點之一。當傅園慧及羽毛球男單第四名林丹進場時，歡呼聲極高。參加活動的微博網友分享，現場完全不輸演唱會。

據《中評社》，昨日活動有舉重運動員與小學生進行拔河賽、射擊運動員站在震動板上射氣球，羽毛球手發球敲鑼鼓等綜藝味道十足的另類運動表演。

在里約奧運會上為大陸獲得首金的射擊選手張夢雪，被要求站在震動的機器上射擊遠處的氣球。羽毛球隊方面，男子單打冠軍諶龍、男子雙打冠軍傅海峰、張楠和世界頂級羽毛球運動員林丹上演「發球敲鑼鼓」，用羽毛球發球威力擊響鑼。

輪到在微博上有一大票的粉絲老婆的張繼科自己表演的時候，更是給現場觀眾很多福利，又是用腳踢乒乓球，又是跳上桌子，送飛吻，手把手教女粉絲打球，抓著乒乓球金牌馬龍和現場粉絲玩自拍，帶給現場許多歡樂高潮。

但張繼科攬著女粉絲教打球的影片與照片，在微博上讓眾多女粉絲心碎指責他撩妹。活動結束後，張繼科還在自己微博上發了一條狀態，寫著：「當老師不容易啊！教得不好吧，說你太廢，教得投入吧，說你撩妹。坦率講，大家認為我今天教得怎麼樣？」並附上教女粉絲打球圖，留言破15萬。

女粉絲們對張繼科說 「居然還特意發個微博來氣我們」、「趕緊的給我去封閉訓練，你不適合放養。」、「我看了好多遍，一邊看一邊哭暈在廁所裡!」、「張繼科：專業撩妹，輔修詩歌，業餘乒乓球」、「你這樣會失去你的老婆們的！」

(中時電子報)