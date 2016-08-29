加拿大生肖郵票 反映國家多元文化特質

世郵展系列報導加拿大郵局自1997年開始在農曆新年期間發行生肖郵票，至今從未間斷，2013年，還特別推出「唐人街牌坊」郵票系列，不但凸顯中華文化，更是洛陽紙貴。

環顧世界各地，發行生肖郵票的國家不一而足，日本早在1950年發行了虎年生肖郵票，創各國之先。而大中華地區第一枚生肖郵票，是由中華民國於1968年發行雞年郵票。中國大陸的生肖郵票，則是從1980年的猴票開始。

由於全球5大洲都有不少國家熱衷發行生肖郵票，也讓集郵界年年有機會比較不同國家生肖郵票的圖案設計、發行量、欣賞角度和投資收藏價值等。

加拿大郵局從1997年1月7日開始發行第1輪生肖郵票，第1枚為「牛票」，至今不曾間斷。而且每一回生肖郵票，從邀請專家構思設計圖案至公開發行，過程毫不馬虎，慎重行事的程度，儼然是加拿大郵局一年一度的重要大事。

據報導，加拿大郵局於1997年發行首套生肖郵票，是因為亞太經濟合作會議（APEC） 領導人非正式會議1997年11月25日在溫哥華召開，加拿大郵局於是決定以首套生肖郵票做為APEC的見面禮。

打從第一枚生肖郵票開始，加拿大就對總體設計有明確規劃，不但在樣式上取勝，生肖文化的內涵也十分豐富。熱衷集郵人士評論指出，加拿大生肖郵票的發行背景，出自於加拿大對多元文化的重視、華人在加拿大社會地位的提高、生肖文化的影響力逐漸在全球擴大。

加拿大郵局一開始就很用心，努力與美國等其他發行生肖郵票的國家有所區隔，也讓加拿大的生肖郵票，站在別出心裁的制高點。儘管因為準備郵票需要2到3年，讓加拿大生肖郵票錯過?在鼠年首發的時機，但首枚「牛票」的出色表現以及「無面值」永遠郵票的特別樣式，都讓集郵界津津樂道。

至於加拿大郵局今年初發行的「猴票」，主題是「靈猴獻瑞」。1月初發行的國內版猴票，以紅色為背景，票面中央一隻騰空而起的美猴王，頭戴紫金冠、手舞金箍棒、腳踩筋斗雲，頭頂兩束雉雞翎迎風擺動，美猴王騰雲駕霧之際回首凝望，威風凜凜。2月初發行的國際版則是一款用紅黃藍等色描摹的經典中國京劇美猴王臉譜。

國際版設計師、約克大學設計系華裔教授伍啟榮說，他兒時經常跟隨愛看京劇的父親到梨園探班，耳濡目染，也讓他想到可以將京劇臉譜運用在今年的猴票設計上。儘管這並非伍啟榮第一次應邀為加拿大郵局設計郵票，但猴票的圖案構思、設計、成形，花了他2年時間才完成。

伍啟榮第一次參與設計的加拿大郵票，是2013年5月加拿大亞裔文化月當時，由加拿大郵局發行的一套8款「唐人街牌坊」紀念郵票。

這套「唐人街牌坊」紀念郵票，邀請加拿大8位插畫家，分別針對位在多倫多、溫哥華、維多利亞、溫尼辟、、密西沙加、愛德蒙頓、蒙特婁、渥太華8個城市的唐人街牌坊，以水彩畫方式進行創作，再由郵票設計師洛赫克思（Helene L’Heureux）進行郵票整體裝飾設計。

伍啟榮負責設計的是密西沙加中華門郵票。他說，接受加拿大郵局委託設計後，他針對密西沙加市的「中華門」結構，從不同的角度仔細考察，拍攝了500多張圖片，由日出到日落觀察不同形態，最後創作出幾十張草圖，向加拿大郵局提供了三張正式設計稿，自己再選出一張最滿意的作為郵票最終圖案。

加拿大郵局郵票服務部總監菲利普（Jim Philips）表示，加拿大發行「唐人街牌坊」郵票有好幾項原因，除了華美的建築外型，每個牌坊背後也有很多動人的故事。這些唐人街牌坊也象徵加拿大的華裔士兵和勞工，他們來到這裡，協助創建了國家。

菲利普說，「這些郵票述說著亞裔長久以來，對加拿大這個國家的參與和貢獻。它們所代表的是，因為我們擁有豐富多元社區文化，我們的城市才能如此生氣盎然。」1050829

(中央社)