許厝分校開學日 有學生沒老師沒教室

許厝分校開學日，有學生沒老師，學童在帳棚上課。（張朝欣攝）

行政院基於學童健康考量，決議將麥寮鄉橋頭國小許厝分校學童遷至豐榮國小，但29日開學日，分校家長仍將孩子送往許厝分校，出現「有學生沒有老師」的現象，由於教室不開放，學童只能在帳棚上課。家長強調，堅決留在學校，明日將北上行政院抗議。

許厝分校鄰近台塑六輕，學童被檢出尿液中VCM(氯乙烯)代謝物TdGA(硫代二乙酸)偏高，引發罹癌風險增加疑慮，22日行政院拍板決定，將分校學童遷至崙背鄉豐榮國小，但家長執意將孩子留在分校，雙方多次開會研商，仍沒有共識。

今天上午8點許，學童陸續抵達分校，但與往常不一樣的是，新學期沒有老師迎接他們，教室也被鎖住無法進入，只能在臨時搭起的帳棚、活動中心、教室走廊與操場活動。經家長會統計，應到學童61人，實到60人，1人請假。

學童表示，一開始看到這麼少人來學校，心裡有點害怕，還好有媽媽陪在身邊，後來同學都到了，大家玩在一起就不害怕了。在帳棚上課很特別，但還是希望能早一點到教室。

家長則在校門口高喊「反對遷校，老師回分校」，宣示讓孩子留在分校上學的決心，表示若相關單位沒有進一步回應，明天將北上前往行政院抗議。

縣府表示，縣長李進勇清晨6點就在橋頭國小坐鎮，希望基於學童健康安全，學童能到橋頭國小或豐榮國小上課，雖然最後家長仍然選擇把學童送到分校，但縣府尊重家長選擇，仍派員到分校協助維護學童安全。

(中時)