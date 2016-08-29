流浪教師轉型藝人 小吳宗憲做回梅東生

藝人梅東生7年前模仿吳宗憲出道，他畢業於屏東教育大學音樂系，從流浪教師跨入演藝圈，工作之餘攻讀研究所，並發行個人EP「讚讚讚」，盼以音樂傳遞正能量。

梅東生日前參加新北市市民廣場「低碳綠色生活親子嘉年華」活動，擔任男主持人，配合市政府環保局職員林保妙，一起炒熱現場氣氛。他配合每一名藝人，搭配活動主題，服裝造型多變，不但展現歌藝，也因主持經驗豐富，展現其機智。

梅東生說，2016年元旦發行第1張EP「讚讚讚」，在沒有宣傳下，已銷售1萬2000張，廣結善緣，專輯才會大賣。

梅東生說，製作EP目的不是為了賺錢，而是希望讓更多人聽到自己的音樂作品。專輯以「讚讚讚」為名，希望拋棄以往模仿藝人的形象，「做自己」的時候到了；有感過去台灣充斥太多負面的事，期盼以正面能量的歌曲，鼓舞人心。

從小就喜歡表演的梅東生，在沒有投入演藝圈之前，是一名流浪教師，主修聲樂，副修鋼琴，曾經擔任代課老師。

「大家幾乎每天都利用手機按讚，但我們有沒有在生活中真正給予別人讚呢？」他說，自己曾是老師，充滿正能量，創作的方向，當然要教化人心，常說好話。

梅東生今年7月也參加加拿大世界文化藝術節，在教堂、公園主場表演，甚至在台下與土耳其表演團體一起飆歌「高山青」。雖人在國外，他還不忘透過臉書粉絲頁，與國內的粉絲互動。

整張EP有快板、慢板，有華語、閩南語，曲風有舞曲版、人聲版及回歸故鄉版，夜店版的「讚讚讚」共4首曲子，4首歌曲歌名都叫「讚讚讚」。

梅東生有「小吳宗憲」的外號，一副眼鏡是重要的造型，但在加拿大藝術節期間，他以自己的原始造型上舞台。他說，當年拜吳宗憲成名，心存感恩，現在盼望能慢慢做回自己。1050829

(中央社)