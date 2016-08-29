重視校園安全 內政部長訪麗山國小

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29日是開學日，內政部長葉俊榮（後）、教育部常務次長林騰蛟及警政署長陳國恩等人上午參訪北市麗山國小，了解校園周邊安全維護，並宣示政府重視校園安全的決心。中央社記者朱則瑋攝 105年8月29日

今天開學日，內政部長葉俊榮、教育部常務次長林騰蛟及警政署長陳國恩等人上午參訪北市麗山國小，了解校園周邊安全維護，並宣示政府重視校園安全的決心。

內政部和教育部合力頒定「推動國民中小學周邊安心走廊之愛心服務站實施計畫」，結合民間資源，選出學校周邊商家，設置愛心服務站，與警方緊密聯繫，當學童有危險時，可立即到商家請求協助。

今天是國中小學校開學日，內政部長葉俊榮、教育部常務次長林騰蛟及警政署長陳國恩、北市警察局長邱豐光等人，共同前往內湖區麗山國小參訪，除了解愛心服務站實施狀況，也表達政府對校園安全的重視。

葉俊榮說，學童安全是政府責任，藉由愛心服務站、愛心走廊，公私部門合作，從點、線擴展到網狀安全網，保護學童安全，也盼社會大眾付出愛心，多多關懷社會上每個孩子，創造令人驕傲的家園。

葉俊榮表示，參與愛心服務站的商家，門口會貼上愛心標誌，並簽署意向書，只要學童遇到危險、馬上到就近愛心商家，即可獲得幫助，成為臨時避難場所，目前已配合各縣市政府，全力推廣至全台灣。

陳國恩則說，校園安全一直是警方重點項目，根據警政署統計，未來每年可望會有約2000名警察生力軍加入，舒緩近來警力不足問題，讓警方能有更多力量，維護學童安危。

陳國恩表示，校園安全除了靠警方，也需建立學校自我防衛功能，愛心服務站、愛心走廊就是很好的方式。1050829

(中央社)