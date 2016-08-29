美國男女裸胸遊行 上空日倡性別平權

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美國各地男男女女今天寬衣解帶裸上身響應「上空日」活動，倡導性別平權和女性在公共場所袒胸露乳權利。

「上空日」（GoTopless Day）活動每年會在最接近「女性平權日」（Women's Equality Day）的週日舉行。8月26日女性平權日是紀念美國女性獲得投票權。

美聯社報導，約50名男女在加州洛杉磯市海濱區域威尼斯（Venice）赤裸上身遊行，前方有個巨大的粉紅色充氣乳房，上頭寫著「上空平權」。1名遊行人士手持標語寫道：「我的身體不是罪。」

紐約市也有幾十名女性和一些男性裸上身走在百老匯大道，遊行隊伍行經時，圍觀民眾看得目瞪口呆，紛紛拿手機拍照。

除了紐約市和洛杉磯，全球其他數座城市也排定好類似活動。美國新罕布什爾州（New Hampshire）漢普頓海灘（Hampton Beach）和丹佛（Denver）等地出現集會活動。

美國廣播公司（ABC）丹佛頻道網站報導，數百人今天走上街頭，爭取女性公共場所上空權利。

GoTopless主席葛瑞（Nadine Gray）表示，她希望這些遊行活動能帶走民眾看到女性胸部的異樣眼光。

「在21世紀推動女性上空權的動力，就像女性在20世紀想要投票權一樣強烈。」「這或許很肉體感官，但肉體感官並不違法。」

漢普頓海灘上空日活動主辦人辛克雷（Kia Sinclair）則說：「這是希望讓人們知道，這可以是稀鬆平常，真的不是什麼大不了的事，而且這不是想要引人注意或抗議。」（譯者：中央社盧映孜）1050829

(中央社)