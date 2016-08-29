開學日制服混搭 北一女學生：很大進步

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教育部宣布高中制服可混搭後的第一個上學日，不少台北市立第一女子高級中學學生今天穿制服上衣搭運動服短褲，或穿運動服上衣搭制服褲。王姓高三學生說，開放混搭是很大進步。

教育部18日宣布，高中職學生可混搭制服、運動服及學校認可的班服或社團服裝等上學。

上午7時起進入北一女中的學生，約2、3成穿制服上衣搭運動服短褲，也有零星學生穿整套運動服，或運動服上衣搭制服長褲進校門，多數學生還是穿整套制服上學。

王姓高三學生選擇穿制服上衣加運動短褲上學，認為這樣穿比較方便，在捷運手扶梯也不用擔心走光。穿裙子很麻煩，教育部開放混搭是很大進步，很開心可這樣穿，也不用擔心被記過。

同樣穿制服上衣加運動短褲的高二吳姓學生說，她知道混搭解禁，這樣穿方便很多，體育課不用一直換衣服。以前北一女只有制服要繡學號，但從今年高一學生開始，運動服也要繡學號，學校不需擔心穿運動服出入學校安全問題。

高二黃姓同學選擇穿運動服上衣加制服長褲，她說，制服上衣學號還沒繡好，也知道可混搭穿著。

北一女校方表示，以前學生服儀不合規定會開「服儀違規單」，累積3次將記警告，學生可用愛校服務抵消。自教育部5月宣布不可因制服規定懲處學生後，都沒開過服儀單，現行服儀單已不符現狀，將再修正相關規定。1050829

(中央社)