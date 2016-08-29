「普惠金融」夯 陸將在G20峰會提交3文件

大陸人民日報海外版今（29日）報導，「普惠金融」成為本次G20峰會的重要熱點之一，而大陸央行副行長，日前也表明，將提交3個關於普惠金融的重要文件會提交給峰會討論。

這3個文件分別為：一是《G20數字普惠金融高級原則》，包含8項原則，66條行動建議，這是國際社會首次在該領域推出高級別的指引性檔；二是《G20普惠金融指標體系》升級版，增加了數字普惠金融領域的新指標；三是《G20中小企業融資行動計畫落實框架》，提出改善中小企業征信體系、鼓勵動產抵押融資、改革中小企業破產制度三項優先改革措施。

普惠金融這一概念由聯合國在2005年提出，是指以可負擔的成本為有金融服務需求的社會各階層和群體提供適當、有效的金融服務，小微企業、農民、城鎮低收入人群等弱勢群體是其重點服務物件。

專家指出，作為G20峰會主席國，中國正積極分享過去20年發展普惠金融的經驗，推動數字普惠金融、中小企業融資等多領域發展，並積極討論應對普惠金融發展中的商業可持續性、「數字鴻溝」等問題，攜手各國共同推動全球普惠金融的發展與進步。

為了進一步推動全球普惠金融發展，中國人民銀行副行長易綱近日在京指出，在即將召開的G20峰會上，普惠金融將被列為重要議題之一。

(中時)