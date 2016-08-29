傅園慧和女排 陸民看得既興奮又反思

特派員看世界專欄里約奧運落幕，中國大陸代表隊表現不如以往，原有可能遭到排山倒海的批評。然而，游泳女將傅園慧的率真，以及女排奇蹟般地重奪睽違12年的金牌，既轉移了焦點，也引發了反思。

大陸隊在里約奧運共奪得26金、18銀、26銅，排名落居美國、英國之後屈居第3。雖然總獎牌數仍以70面位居第2，但排名還是被英國的27金比了下去。以金牌數計算，成績創下1996年亞特蘭大奧運以來的新低。

其實，大陸隊的成績在全球仍然名列前茅，但金牌數不是被傳統強隊俄羅斯、而是被網民戲稱的「腐國」─英國超越。依大陸的民情，官方及代表隊還沒回國，原本極有可能遭到無情的奚落與嘲諷。

這可能的奚落與嘲諷，一開始被泳將孫楊與澳洲泳將何頓之間的鬥嘴，以及大陸隊自認部份比賽項目中遭到裁判不公對待，分散了不少。只要看看何頓臉書、推特及Instagram帳號上被大陸網民強力洗版的景象，就可想見。

沒想到，里約奧運的泳池邊，出現了傅園慧這樣一位大陸體壇有史以來的「異類」。誇張但可愛的表情、直率坦白的言語，硬是讓電視機前數億名大陸觀眾看傻了眼，進而瘋狂地傳頌著她的一切，簡直到了打開手機、打開電腦，幾乎都是她身影的地步。

尤其是，她在受訪時不知從哪裡想出來的「洪荒之力」一詞，如今在大陸幾乎人人朗朗上口。而她這句「洪荒之力」，也撼動了大陸民眾對自家選手在奧運競技場上的認知。

相較於其他選手，傅園慧在競賽成績上，只拿到1面銅牌，表現並不突出。在大陸全國上下近30年來，對奧運「金牌至上」的觀念中，原本不會是個顯眼的角色。但她的「洪荒之力」，卻讓大陸民眾覺得，在奧運競技場上，應該還有比奧運金牌更珍貴的事物。

傅園慧最受推崇的，就是一般大陸國家運動員在鏡頭前不常見的「率真」，也可能更是不少大陸民眾心目中，社會越來越缺少的元素；加上大陸隊整體表現不如預期，讓質疑「金牌至上」觀念、進而反思「舉國之力」爭獎牌的聲音，越來越多。

儘管如此，大陸社會看重「民族自尊」的特徵，並沒有因為一個傅園慧而稍減。

里運奧運進入尾聲，大陸女排隊的表現開低走高拉尾盤，一舉奪下睽違12年的金牌。幾億大陸觀眾們看在眼裡，一下子又開始享受金牌帶來的榮耀，也把下滑的獎牌數和排名拋在腦後。

原因無他，1980年代後，大陸女排曾經稱霸全球，更曾獲得1984年洛杉磯奧運及2004年雅典奧運金牌，但近年來表現下滑，成績相對黯淡。因此，里約奧運這面金牌，又燃起了大陸人對女排重新稱霸全球的希望。

因此，大陸女排隊的教練和球員們，成了備受矚目甚至被品頭論足的對象。其中，教練郎平及攻擊手朱婷是最受注意的兩人，但也是引發最多討論及反思的兩人。

郎平曾是洛杉磯奧運大陸女排隊的奪金成員，有「鐵榔頭」之稱。1999年起轉往歐美球隊執教，更曾擔任2008年北京奧運的美國女排教練。當時，郎平率領美國隊在初賽擊敗大陸隊，最後美國奪銀、大陸奪銅，讓她遭到大陸民眾的無情辱罵。

如今，此一時也、彼一時也，大陸女排在郎平掌兵符下奪回金牌，往日的辱罵早已化為排山倒海的讚美，成為英雄人物。但時隔8年，大陸民眾對她的兩極反應，也成為部份人士反思的一部份。

此外，1994年生、身高198公分的朱婷，是大陸女排的靈魂人物，也讓她獲選里約奧運女排的最有價值球員（MVP）。然而，出身河南農村的朱婷，在家中排行老三，且有兩個姐姐、兩個妹妹的事實，卻成為大陸民眾近來茶餘飯後的話題。

原因無他，1994年正是大陸一胎化政策的高峰期，河南的小農村卻能讓一個普通農戶生下5個女兒。不少大陸網民因此笑稱，當年要是嚴格執行一胎化，現在哪來的朱婷呢？隨之而來的連串疑問，就盡在不言中了。

上述的人物，看得大陸民眾的情緒起伏交織。而對「金牌至上」的反思，卻也因此在傅園慧現象及女排奪冠之間，左右擺盪。也許，下屆的2020年東京奧運，才可能有答案，或者沒有答案。1050829

(中央社)