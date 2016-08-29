美前總統隨扈透露 甘迺迪遇刺是自家人下手

1963年11月22日，美國前總統甘迺迪在德州達拉斯遇刺前約1分鐘於座車內的資料照，而右邊戴手套的，是當時的第一夫人賈桂琳（Jacqueline Kennedy Onassis）。（圖/美聯社）

美國前總統甘迺迪1963年遇刺，如今已超過半世紀，儘管官方有正式說法，但一般認為，真相仍未大白。而一名美國前隨扈在臨終告白中，向導演奧立佛史東（Oliver Stone）透露，甘迺迪遇刺是自家人所為。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）28日報導，史東在拍攝完同情「凶手」奧斯華（Lee Harvey Oswald）的傳記電影《誰殺了甘迺迪》（JFK）一片後，一名自稱是甘迺迪前隨扈的男子便主動與他聯絡。

這名因罹癌而不久於人世的男子說，他想告訴史東一個只告訴過兒子的祕密，那就是當時的隨扈成員中，有人「開槍射殺了總統」。

而兩人見面前，這名男子始終在一連串的神祕信件中以「隆恩」自稱。69歲的史東說，從黑手黨，到從草丘（Grassy Knoll）開槍的神祕槍手，由於圍繞甘迺迪遇刺的陰謀論太多，他原本滿腹狐疑，不過由於對方指證歷歷，最後他選擇相信。曾在越南擔任美國海軍陸戰隊的史東指出，對方滿口軍事術語，描述了其中錯綜複雜的環節。

最後他決定，向執筆寫《奧立佛史東經驗談》（The Oliver Stone Experience）一書的塞茨（Matt Zoller Seitz）透露這件事。當塞茨被問及，為何史東等到現在才開誠布公時說：「我認為他信任我，也因為那對父子已過世了一段時間。」

史東回憶道，當他與「隆恩」在紐約的飯店會面時，對方說，他不要錢，也不要名，一切都是出自良心的肺腑之言。史東認為，對方所敘述的情節不但合理，也真實可信。

(中時電子報)