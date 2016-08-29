「上空日」爭男女平權 全美多地響應

「上空日」透過公開裸露上半身來挑戰現況、追求平權。（圖/美聯社）

今日美國全境許多男女脫掉上衣、袒胸露乳上街，為了訴求兩性平權和女性於公眾場所袒胸哺乳的權利，此活動被稱為「上空日」（GoTopless Day），光是洛城一站就有50多名男女響應，紐約和丹佛市（Denver）隨後也隔空響應。

「上空日」活動在全美各大城市同時響應。（圖/美聯社）

據美聯社（AP）報導，洛杉磯海邊迎來50名裸身男女帶著一對巨型胸部，上頭寫著「平等上空權（equal topless rights）」，還有一名參與者在身上寫著，「我的身體無罪！」；此外，在紐約市的百老匯（Broadway）亦有20多位裸身的男女參與，引起大眾的好奇圍觀與拍照。

紐約百老匯地區亦有數十名裸身男女響應活動。（圖/美聯社）

「上空日」被設定在最接近美國女性平權節（Womens Equality Day）的週日舉辦，女性平權節是8月26日，是1971年美國國會為了紀念美國女性獲得平等投票權而訂。今年的上空日活動從洛杉磯出發，包含紐約、西雅圖、芝加哥等美國城市及倫敦、多倫多、巴黎等國際城市也同時響應。

活動總召集人格蕾（Nadine Gray）表示，她希望大眾不要只聚焦於活動中女性裸露胸部一事，「女性在21世紀爭取上空權和上世紀爭取平等投票權的意念是一樣強烈的，雖可能被視為過於肉體慾望，但這並不違法！」

(中時電子報)