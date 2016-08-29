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兩岸拚觀光，紐約大都會球場較勁。前統一獅隊王牌投手及教練費古洛今天擔任「台灣日」開球大使，現場還播放「重回台灣」觀光短片，推銷台灣旅遊，衝刺北美市場。

紐約今天豔陽高照，搶在9月3日「魅力北京」中華之夜活動前，交通部觀光局下午與美職大都會隊合作，在大都會主場花旗球場（Citi Field）冠名辦理「台灣日」活動，向大紐約民眾推銷台灣觀光。

今年7月初重回台灣拍攝觀光宣傳節目的美大都會運動新聞台SNY夜間主播費古洛（Nelson Figueroa），特別擔任大都會隊與費城人隊的開球貴賓。駐紐約台北經文處長徐儷文及觀光局駐紐約辦事處主任張維庭等感謝費古洛對台灣的支持。

觀光局超級任務組長「喔熊」與大都會隊吉祥物「Mets」先生不停搭配穿梭球場與球迷互動，讓現場3萬多名球迷感受來自台灣特有的熱情與文化！

賽事期間，花旗球場全壘打牆外大銀幕不時播放台灣自行車、購物及美食主題短片，大都會SNY電視台今天賽前預告時段也播放費古洛赴台拍攝的「重回台灣」（Returning to Taiwan）觀光影片，將台灣的好山好水直接呈現在球迷面前。

另外，透過巨大LED螢幕秀出中華民國國旗，以及本壘板後方看板清楚可見的「Taiwan」字樣，加深紐約客對台灣的認識。

觀光局賽前還在花旗球場前廣場設置攤位，提供台灣小吃、台灣童玩以及免費紀念品，配合「大都會家庭日」（Family Sundays）活動，讓大小朋友享受很有台灣味的一天，大力推廣赴台旅遊，並安排遠從台灣來的「純青合唱團」帶來台灣民謠，與球迷同樂。1050829

(中央社)