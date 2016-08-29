來台8年生一女！貓熊「團團」、「圓圓」明慶12歲生日

貓熊團團（左）、圓圓（右）。（台北市立動物園提供）

今（29日）是小朋友開學日！動物園又傳喜訊！大貓熊「團團」和「圓圓」明天將一起過12歲生日，保育員運用大貓熊的日常食物，精心設計並製作專屬蛋糕。台北市立動物園9月份平日解說服務主題為大貓熊，每周二、四、六在大貓熊解說教室舉行，參與活動的民眾將有機會獲得與大貓熊有關的神秘紀念品，。

「團團」和「圓圓」來到台北動物園轉眼已經8年，比照野生大貓熊的獨居生活模式，平常各有各的生活空間，幾乎沒有互動。雖然已經有3歲多的女兒「圓仔」，但每年一度的短暫發情高峰，「團團」和「圓圓」至今也沒有迸出自由戀愛的火花。

貓熊「圓仔」是爸爸「團團」和媽媽「圓圓」愛的結晶。（台北市立動物園提供）

「團團」和「圓圓」的相遇，彷彿就像牛郎和織女的故事情節一般，一年才有見一次面的機會。由於自然繁殖依然是動物園努力的方向，因此餵食時間保育員總會將部分食物吊在空中，讓「團團」和「圓圓」必須用後腳站立，才能搆得到食物，藉此鍛鍊他們後腿的力量，以便在他們彼此看對眼、且情投意合時，能夠順利自主完成傳宗接代的任務。

明天8月30日是「圓圓」的生日，雖然與「團團」的生日僅相隔兩天，但9月1日「團團」正好輪到在活動場，無法跟大家見面，因此保育員將在明天幫「團團」和「圓圓」一起慶生。

貓熊「圓仔」小時候天真可愛模樣。（台北市立動物園提供）

明天上午11點，保育員將送上「團團」和「圓圓」專屬的生日蛋糕，今年「團團」和「圓圓」走速食風，蛋糕造型將以漢堡和三明治為發想，就讓我們明天拭目以待。

動物園9-10月平日解說服務主題是大貓熊，活動時間為每周二、四、六上午9:30-11:30，及下午13:30-16:30，參與活動的民眾有機會獲得神秘紀念品。

(中時電子報)