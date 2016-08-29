海軍金江艦誤射雄三飛彈大事記

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台灣高雄地方法院檢察署偵辦海軍金江艦誤射雄三飛彈案，今天依法起訴。

海軍金江艦7月1日預劃實施甲類操演驗收時，在海軍左營軍港內誤射雄三飛彈，誤擊在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡和3名船員受傷。以下為全案相關大事記：

--民國105年7月1日，海軍金江艦預劃實施甲類操演驗收，上午8時15分實施雄三飛彈系統檢測，在左營港內誤射雄三誤擊高雄籍翔利昇漁船，高雄地檢署待漁船拖回高雄興達港派檢察官採證和相驗遇難船長黃文忠。

--7月2日，高雄地檢署經漏夜訊問後，金江艦飛彈中士高嘉駿、射控士官長陳銘修依涉嫌業務過失致死等，諭令新台幣30萬元交保。檢方查扣交保士官手機。

--7月3日，高雄地檢署檢察官登艦搜索、蒐證金江艦，但關鍵的戰情室卻因未設有監視器，沒監錄到雄三飛彈誤射案發當時實際過程紀錄。

--7月4日，高雄地檢署採集相關跡證完成，漁船將發還被害人家屬，由軍方與被害人家屬協商漁船安全處置方式。雄檢以證人身分傳訊測驗官。誤射雄三案傳出疑涉洩密，雄檢分案調查。

--7月6日，誤射雄三案傳出疑涉洩密，雄檢將以證人身分傳喚蔡正元說明。

--7月7日，誤射雄三案，雄檢查出翔利昇漁船上10檢體符合雄三飛彈相關材質。

--7月12日，誤射雄三案傳出疑涉洩密，蔡正元以證人身分到庭說明。

--8月29日，雄三飛彈誤謝案偵結，雄檢起訴高嘉駿、陳銘修及兵器長許博為。1050829

(中央社)