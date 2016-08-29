MTV大獎 碧昂絲偕非裔受害媽媽走紅毯

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以充滿政治意味的單曲「女力來襲」（Formation）角逐MTV音樂錄影帶大獎最高榮譽的流行樂天后碧昂絲，今天邀請多名遭遇喪子之痛的非裔媽媽出席頒獎典禮。

帶著女兒布露‧艾薇‧卡特﹙Blue Ivy Carter﹚出席這場在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）盛會的碧昂絲，把自己打扮的像天使，鑲滿亮片的華麗銀色透明貼身禮服上方是天空藍的翅膀，搭配搖曳生姿的碩大珠寶。

法新社報導，碧昂絲沉默走紅毯，身邊幾名婦女分別是布朗（Michael Brown）、賈納（Eric Garner）、葛蘭特（Oscar Grant）與馬丁（Trayvon Martin）的母親。這4名非裔男子全都在備受爭議的情勢下喪生。

17歲少年馬丁（Trayvon Martin）2012年遭白人社區守望志工殺害，掀起「黑人的命也是命」運動。而布朗、賈納和葛蘭特也全都是遭執法人員殺害。

「女力來襲」這首單曲是碧昂絲演藝生涯迄今對政治批判的最強烈的作品。

碧昂絲今天一共要角逐11個獎項，是本屆入圍數最多的藝人。

「時人」雜誌線上版報導，紅毯登場前，MTV宣布碧昂絲將會登台表演。（譯者：中央社許湘欣）1050829

(中央社)