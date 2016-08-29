護生態》新北成立「海洋防衛隊」讓海底覆網一網不留!

海洋防衛隊清除海底覆網情形。（新北市漁業處提供）

復育海洋生物棲地環境，新北市政府宣告成立「海洋防衛隊」，今(29)日派出全副武裝的潛水人員清除海域礁區覆網，恢復棲地潔淨。市府致力於改善轄內海域環境，每年皆輔導轄區內漁會辦理海域礁區覆網清除工作，過去3年總計從海中清出4.5噸的廢棄網具，保留海洋生物良好的棲息場所，為了提升清除成效，市府也歡迎民眾加入「海洋防衛隊」，一起為海洋棲地保育工作盡一份心力，讓海底覆網從此一網不留!

新北推動友善漁業，將輔導刺網漁業轉型，兼顧漁民生計及資源永續

為維護海洋資源，市府積極推動友善漁業政策，從保護魚類棲地、改善海洋環境及復育海洋資源等三個面向進行，採行策略有：(1)公告9處人工魚礁及天然礁區、3處保育區及4處刺網禁漁區，限制漁業行為規模，保護魚類棲地；(2)與民眾合力清除海底覆網，改善海洋環境；(3)培育九孔鮑、花枝及花蟹等生物幼苗，邀請在地學童一起辦理放流活動，落實環境教育，讓海洋資源生生不息。

新北市長朱立倫表示，新北市府過去一直為保護海洋資源而努力，今年除了邀請民眾參加「海洋防衛隊」，與市府一起努力減少海底覆網外，未來將輔導刺網漁業的漁民轉作其他友善漁法漁業，從源頭減少覆網的產生，兼顧漁民生計及資源永續的雙贏目標。

魚礁是海洋生物重要的棲息場所。（新北市漁業處提供）

礁區覆網影響海洋生態，新北市府與民眾同心協力，還海洋潔淨

沿近海礁區是海洋生物覓食、避敵與繁殖的棲息場所，然而，有時因海象突變或漁船的作業疏失等因素，導致漁網纏繞在礁體上而無法回收，形成海底覆網，這些網具不但無法自然分解，更會妨礙礁體藻類或珊瑚等生物的附著與生長，減少食物來源，使礁區喪失原本的功能，還有可能纏繞住游經附近的生物，甚至造成死傷，嚴重影響海洋生態。

新北市府為了幫助海洋資源永續，每年都與漁會合作，聘請專業的潛水人員清除深層礁區的網具，過去3年(102年至104年)共清除4.5噸的覆網，今(105)年在萬里也清除了約2噸的覆網，接下來也會在淡水、瑞芳及貢寮海域持續辦理覆網清除工作。

為了提升覆網清除成效，今年市府特別成立「海洋防衛隊」，為防衛隊成員開設培訓課程，邀請資深潛水教練介紹各地的水域特性，幫助防衛隊成員做好準備，以便從明(106)年起實際投入覆網清除的工作，此外，為了有效掌握覆網位置，也將於明年新增覆網通報機制，喜好潛水的民眾如發現海底覆網，便可通報市府及海洋防衛隊派員處理。

歡迎民眾到市府漁業處的Line(ID：ntpcfishery)，報名加入海洋防衛隊或通報覆網位置，一起為保護海洋環境出一份力，讓海域礁區「一網不留」!

(中時電子報)