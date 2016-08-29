蜘蛛人、蟻人從天降 員林國小消防教育迎新生

員林國小開學日，校長打扮成蜘蛛人從天而降。（謝瓊雲攝）

員林國小家長會長羅達仁也扮成蟻人單索垂降，還不斷與新生揮手。（謝瓊雲攝）

員林國小小一新生體驗水滅火器射水，學習操作射水器將寶特瓶擊倒。（謝瓊雲攝）

開學了！震撼教育迎新生。員林國小顛覆傳統，開學第一天不走溫馨活潑的迎新路線，一大早校長李遠筕、家長會長羅達仁，扮成蜘蛛人和蟻人，全副武裝、拉著繩索從天而降，引起全場300名新生興奮驚呼。

為迎接員林國小建校119年，校方別出心裁、新生不必進教室，而是結合彰化縣消防局第二大隊為新生進行消防安全教育，學習逃生自救技能。消防局長蕭嘉政、教育處長林明裕和員林市長張錦昆都到場觀禮。

隨後11班新生在消防員帶領下進行7站消防教育，包括：「火焰殺手」：水滅火器射水體驗；「救護急先鋒」：CPR及AED操作；「防溺小英雄」：防溺宣導。「消防萌騎士」：消防裝備介紹、消防衣、帽、鞋著裝體驗；「濃煙逃生及停、躺、滾操作」：低姿勢逃生及身上著火時處理；「緩降機操作」：以防火宣導車上之緩降機，採平面式教學；「火警逃生避難求生」：火場逃生原則、避難求生原則，並宣導裝設住宅用火災警報器之重要性。全程完成七站闖關體驗的新生還可獲得消防雲梯車模型紀念品。

李遠筕說，今年以「新生開學不上課，學習安全最快樂」為開學主題，校園安全事件層出不窮，政府雖花費許多經費強化校園安全設施，但以實際情境模擬，提升學生危機概念更有其迫切的必要性。

會長羅達仁則說，安全永遠是回家唯一個路，小一新生一連串安全教育，未來六年都會有深刻印象，在必要的時刻就能派上用場。

蕭嘉政肯定員林國小策畫兩個多月時間，與消防同仁在開學日辦理這個活動，非常有意義，安排了七大細項的消防演習，讓學童透過演練學會正確的防火防災常識和技能；在快樂中學習，也許有一天，就能夠救到別人、自己。

(中時)