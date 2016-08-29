MLB》連兩戰狂電金鶯後 洋基熄火遭完封

高斯曼主投7局無失分，率金鶯拿下勝利，避免橫掃。（美聯社）

紐約洋基與巴爾的摩金鶯3連戰系列賽，前兩戰洋基得分皆破雙位數，加上2連勝水手，近期拉出一波4連勝，但金鶯不願輕易被橫掃，29日系列賽最後一戰3投聯手完封洋基打線，終場5比0帶走比賽勝利。

系列賽拿下2連勝的洋基，此役派出沙巴西亞掛帥，迎戰金鶯高斯曼，前5局雙方大演投手戰，皆未讓對方越雷池一步，不過下半場金鶯由皮爾斯(Steve Pearce)帶頭，啟動得分模式，他在6局上，一上場就送出左外野陽春彈，緊接著7局滿壘2出局情況下，又補上適時一擊送回2分。

皮爾斯先轟陽春彈、再打關鍵安，個人包辦3分打點。（美聯社）

隨後第8局，輪到中心打線發威，曼尼馬恰多貢獻一壘安後，主炮川波再扛左外野2分炮，用本季第40支全壘打，助球隊擴大領先來到5分，川波本場比賽4之1，但唯一一安價值連城，累積40發全壘打，仍居於聯盟之冠，金鶯也就6到8局拿下的5分，帶走勝利。

有打線力挺，先發高斯曼投起球來更霸氣，他此役投7局無失分，更飆出9次三振，僅在4局遭遇小亂流，奪下本季第6勝，連同上一場比賽，他已13局未掉分，他說，「我盡可能投好球，並想著我能做到，這讓優質先發變得更容易完成，且更融入比賽。」總教練修瓦特也盛讚，「這是我看他投得最棒的一場球！」

前兩戰加總得了27分的洋基，這場比賽似乎忘記帶上引線，慘遭金鶯完封，不過並非全無收穫，左投「沙胖」沙巴西亞投6.2局飆8K僅失3分，連兩戰演優質先發，可惜未能奪勝，「這就是棒球，我們只能在比賽中盡力表現，但他們的投手表現很棒。」

沙巴西亞（右）再繳優質先發好投，可惜未能奪勝。（美聯社）

從上半場僵持不下、到最後5分落敗，總教練吉拉迪跟沙胖不約而同直指7局2出局後，對金賢洙投出保送，是輸球的關鍵，不過他肯定子弟兵的表現，並表示他們會繼續保持下去，接著洋基將前往堪薩斯，與王建民所屬的皇家進行3連戰。

(中時電子報)