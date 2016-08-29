警民攜手送愛 募鞋助偏校運動員

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警民聯手募鞋、募物資，幫助屏東偏校學童及家庭。（王文吉攝）

志工自動自發整理所募得的球鞋與物資。（王文吉攝）

頂街派出所員警協助搬運物資。（王文吉攝）

開學日送幸福到偏鄉！前柔道國手李幸容經營旅行社有成，發起愛心募鞋行動，至今已捐出2千多雙給屏東偏鄉學校，遊覽車公司捷森巴士、豐原頂街派出所員警也響應捐款，上午動員2輛愛心巴士從豐原發車，載運運動鞋、運動服、書籍、生活用品等物資，南下屏東送愛心。

人稱「海豚姐」的旅行社業者李幸容說，因帶團巧遇偏鄉選手穿舊鞋出國比賽，從此發願募鞋，在臉書成立「連結城鄉情．愛心美好團」，希望拋磚引玉幫助偏鄉學童，沒想到承辦豐原頂街派出所自強活動獲員警響應，還有同業、旅行團員支援。

經營遊覽車隊的捷森巴士總經理徐嘉慶說，看到海豚姐臉書深受感動，決定加入行善行列，把車資壓到最低，讓旅行團容易成行，出車每趟每天捐500元，司機也捐出一半退佣所得，從7月下旬合作至今，已出團22趟。

豐原頂街派出所則因所內自強活動與「海豚姐」結緣，所長白喬維表示，所內同仁出錢出力，有員警以家人名義捐出破案獎金，還有熱心同仁利用勤餘，依照學生雙腳尺寸，購買運動鞋，特地安排休假親自送鞋到偏鄉。

家住清水的義工陳玉蓮說，以前家族旅遊都請海豚姐辦，後來加入她的臉書，覺得很有意義，就來當志工，幫忙搬運、發送物資。

此次警民合作共募集168雙運動鞋、30套運動服，將分送給屏東偏校的田徑、棒球、足球隊員，另有600多包白米、麵、醬油等物資送交弱勢家庭。

(中時)

遊覽車上滿滿愛心，將直送南台灣，幫助屏東偏校學童及家庭。（王文吉攝）