威巡波特蘭公開賽 潘政琮並列第4

台灣高球好手潘政琮今天在威巡的波特蘭公開賽末輪打出平標準桿的71桿，並以4輪總計272桿成績，拿下他威巡生涯次佳的並列第4。

高球威巡（web.com tour）總獎金80萬美元（約新台幣2537萬元）的波特蘭公開賽（WinCo Foods Portland Open），當地時間25日起在美國的俄勒岡州進行4回合共72洞的賽事。

潘政琮在前兩回合分別打出72桿、67桿後順利晉級，第3輪他抓下9隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，繳出他在威巡單輪最低桿紀錄的62桿佳績，並以3輪合計201桿躍居並列第1的位置。

今天末輪的比賽，潘政琮在前9洞抓下1隻小鳥，吞下3個柏忌，讓排名下滑，後9洞他穩住腳步，抓下2隻小鳥，沒有吞下柏忌，讓排名回升，最終在末輪打出平標準桿的71桿，並以4輪總計低於標準桿12桿的272桿並列第4。

美國選手布雷姆（Ryan Brehm）前3輪分別打出63桿、70桿、68桿，末輪他打出7鳥、4柏忌的68桿，並以4輪總計低於標準桿15桿的269桿成績奪冠。

在波特蘭公開賽前，潘政琮本季在威巡打了18場比賽，其中有5場闖進前10名，成績最好的一次，是在樂康保健挑戰賽（LECOM Health Challenge）殺進延長賽後獲得的並列第2，這次在波特蘭公開賽拿下並列第4，是他威巡生涯的次佳成績。

威巡是美國職業高爾夫球巡迴賽（PGA tour）的次級巡迴賽，潘政琮2015年在PGA三級賽事的加巡（Mackenzie tour）年終獎金榜上排名第2，因此獲得升級的資格，所以得以在今年打威巡的比賽。

波特蘭公開賽之前，潘政琮在威巡獎金榜暫列14名，幾乎可以確定能在季末以威巡獎金榜前25名的姿態，進軍美國職業高爾夫球巡迴賽。1050829

(中央社)