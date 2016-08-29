防治小花蔓澤蘭 南投林區管理處收購

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林務局南投林區管理處9月5日到10月31日，辦理小花蔓澤蘭收購作業，呼籲民眾共同配合，防治外來入侵種危害台灣生態環境。

外來入侵種小花蔓澤蘭即將進入開花期，為防治危害，林務局舉辦全國防治月，南投林區管理處9月5日到10月31日，每週星期一辦理小花蔓澤蘭收購作業，民眾可拿到南投林管處各據點交給工作人員，以每公斤新台幣5元收購，額滿截止。

南投林區管理處今天表示，小花蔓澤蘭等外來入侵種，造成台灣自然生態及經濟極大損失，林務局多年防治宣導，並自民國98年起，由南投林區管理處試辦小花蔓澤蘭植物體收購，近年擴及南投縣、雲林縣、彰化縣等地方政府，配合持續性收購及僱工剷除。

南投林管處指出，小花蔓澤蘭開花期為每年10月以後，防除最佳時機為每年9月、10月前，小花蔓澤蘭繁殖能力很強，其為害特性是蔓延速度驚人，所以必須常年持續防治，才能杜絕危害自然生態。

南投林管處說，98年到104年已防治2525.63公頃、收購1695.414公噸，防治工作成效卓著，感謝社會大眾配合，也呼籲民眾若見小花蔓澤蘭，連根拔起放入塑膠袋，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生。1050829

(中央社)