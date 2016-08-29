美網》莊佳容首輪戰英美組合 盧彥勳男雙再逢羅倫茲

莊佳容奪狄克網賽雙打亞軍，繼續拚戰美網女雙。(摘自莊佳容臉書)

美國網球公開賽台灣時間30日登場，女雙籤表也出爐，我國女將莊佳容繼續與烏克蘭搭檔邦達蓮珂攜手，兩人才在WTA康乃狄克網賽拿下亞軍，另外台灣一哥盧彥勳也再與塞爾維亞提普塞拉維奇合作拚戰男雙。

莊佳容與邦達蓮珂首輪將碰上英國布羅迪(Naomi Broady)與美國羅傑斯(Shelby Rogers)組合，同在籤表上半部的還有大會第1種子法國賈西亞（Caroline Garcia）／美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），以及先前在康乃狄克網賽封后的印度女將米爾莎（Sania Mirza）、第6種子瑞士公主辛吉絲（Martina Hingis）都在上半部。

我國名列第2種子的詹家姊妹與謝淑薇則在籤表下半部，兩軍將在首輪碰頭，下半部還有先前溫網亞軍的大會第3種子哈薩克席薇多娃（YaroslavaShvedova）與匈牙利芭波絲（Timea Babos）組合。

盧彥勳除了男單，繼續與塞爾維亞好手提普塞拉維奇攜手男雙，首輪再逢義大利老將羅倫茲（Paolo Lorenzi）西班牙塞萬提斯(Inigo Cervantes)，盧彥勳里約奧運男單首輪就是碰上羅倫茲，將尋求甜蜜復仇。

(中時電子報)